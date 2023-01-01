Милан подпишет нового голкипера. Ранее он играл в чемпионате Парагвая

"Милан" подписал контракт с колумбийским голкипером Дэвисом Васкезом. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, вскоре о полноценном трансфере вратаря объявят официально.

Васкез ранее выступал за "Гуарани" в высшем дивизионе Парагвая. В прошлом сезоне Дэвис отыграл 27 матчей за клуб во всех турнирах, пропустив 38 голов и проведя четыре сухих матча.

Основной голкипер "Милана", француз Майк Мэньян выбыл с травмой икроножной мышцы на длительный срок. Дэвис Васкез завтра пройдет медобследование, уедет обратно в Южную Америку, и окончательно прибудет в Италию уже 10 января.