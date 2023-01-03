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Офциально: Милан подписал голкипера из парагвайского Гуарани

Италия
(1 голосов)

Подмена Меньяну?

Офциально: Милан подписал голкипера из парагвайского Гуарани

Фото: acmilan.com

Новина українською

"Милан" купил голкипера клуба из Парагвая "Гуарни" Девиса Васкеса. Стороны подписали контракт до лета 2026-го.

У "Милана" в октябре на неопределенный срок выбыл основной голкипер Майк Меньян. В последних матчах в основе россонери на позиции вратаря выходил 36-летний Тетерушану.

Васкес трижды играл в Копа Либертадорес и 28 матчей сыграл в местном чемпионате за два сезона в основе "Гуарни". Дебютировал в первой команде Девис в 2021 году.

У 23-летнего колумбийца в "россонери" будет 77-ой номер.

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В статье: Гуарани (Парагвай) Милан
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Источник:
acmilan.com

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