Офциально: Милан подписал голкипера из парагвайского Гуарани

"Милан" купил голкипера клуба из Парагвая "Гуарни" Девиса Васкеса. Стороны подписали контракт до лета 2026-го.

У "Милана" в октябре на неопределенный срок выбыл основной голкипер Майк Меньян. В последних матчах в основе россонери на позиции вратаря выходил 36-летний Тетерушану.

Васкес трижды играл в Копа Либертадорес и 28 матчей сыграл в местном чемпионате за два сезона в основе "Гуарни". Дебютировал в первой команде Девис в 2021 году.

У 23-летнего колумбийца в "россонери" будет 77-ой номер.