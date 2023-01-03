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Офциально: Милан подписал голкипера из парагвайского Гуарани
Подмена Меньяну?
Фото: acmilan.com
"Милан" купил голкипера клуба из Парагвая "Гуарни" Девиса Васкеса. Стороны подписали контракт до лета 2026-го.
У "Милана" в октябре на неопределенный срок выбыл основной голкипер Майк Меньян. В последних матчах в основе россонери на позиции вратаря выходил 36-летний Тетерушану.
Васкес трижды играл в Копа Либертадорес и 28 матчей сыграл в местном чемпионате за два сезона в основе "Гуарни". Дебютировал в первой команде Девис в 2021 году.
У 23-летнего колумбийца в "россонери" будет 77-ой номер.
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