Серия А. Аталанта спасается от поражения, Коваленко и Малиновский на поле в концовке

Серия А. 16-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Аталанта" 2:2

Голы: Гьяси 8, Нзола 31 - Хойлунд 77, Пашалич 90+3

"Специя": Зут (Зовко 18), Николау, Амиан, Кивьор, Холм, Ампаду (Экдаль 78), Бурабия, С. Бастони (Коваленко 78), Реца (Моутиньо 67), Нзола (Мальдини 67), Гьяси

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Паломино, Скальвини (Малиновский 81), Меле (Дзаппакоста 58), Де Роон, Коопмейнерс, Эдерсон (Пашалич 58), Руджери, Лукман (Муриэль 58), Д. Сапата (Хойлунд 29)

Предупреждения: Кивьор 49, Ампаду 56, Николау 83 - Лукман 45+6, Дзаппакоста 58, Коопмейнерс 86

"Аталанта" уходила на перерыв в ужасном настроении. Четыре поражения в пяти матчах, три подряд. Четвертое подряд стало бы антирекордом эры Джан Пьеро Гасперини. Сам он не желал успокаиваться и во время отдыха, скандальными заявлениями усиливая бурю в клубе. В частности, о том, что команда по силе и не обязана попасть в Еврокубки. Судя по игре в Специи, и вправду не обязана. Хотя бы характер проснулся.

"Специя" дома в нынешнем сезоне проиграла лишь один матч. Включая отчетный, уже в пяти из восьми забив более одного мяча. Потому ее сила сегодня вряд ли удивила. Онa забила быстрый гол. Нзола получил пас вразрез справа, прорвался и прострелил на Гьяси. Затем отошла в оборону, владея мячом в первом тайме лишь 30 процентов времени, но защищалась уверенно и довольно спокойно. А Нзола получил вразрез от Бурабии и забил.

Не сбила ее даже травма второго вратаря Зута (первый, Драговски, травмировался еще в ноябре). 20-летний Зовко вышел на поле в Серии А во второй раз в жизни, выцарапал удар головой Сапаты, отчаянным броском выиграл выход один-на-один у Хойлунда. А Нзола еще и вновь прорвался к вратарю. Отчаянно бросался уже вернувшийся защитник Паломино.

Во втором тайме хозяева даже заиграли смелее, владели мячом на равных и комбинировали лучше, чем соперник. У того не было никаких ответов даже в центре поля, не говоря уж о штрафной Зовко. Ампаду забил, и от 3:0 бергамцев спас небольшой офсайд Нзолы на ранней стадии атаки. Также Ампаду и Мальдини (последний - после сброса головой Коваленко) чуть не закрутили в ворота.

В итоге все же сыграли не замены Луки Готти - Коваленко и Мальдини, а замены Гасперини. Дзаппакоста вдруг отдал пас вразрез в штрафную, и Хойлунд пробил Зовко. Начался штурм. Хойлунд прорвался слева, но пробил низом чуть неточно и "Специя" вроде бы удержалась. Однако в итоге вдруг проспала банальный навес Коопмейнерса. Пашалич, лучший в истории в Серии А по голам против нее, прокрался между защитниками и забил своей шестой.

Коваленко вернулся на поле после шести туров залечивания травмы. Играл ближе к левому флангу, часто подключался в атаку, несколько раз заходил в штрафную без мяча. Помогал и на самом фланге, однажды отдав пас пяткой. А Руслан Малиновский, ставший лишь пятой заменой "Аталанты", как раз играл ближе к правому флангу, так что они несколько раз встречались. Последний хитро навесил в ворота, Зовко отбил.

"Аталанта" остается шестой и по итогам тура еще и может стать седьмой. "Специя" останется 17-ой, но подпускает "Сампдорию" на расстояние пяти очков.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Миранчук 64 - Джурич 45

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Родригес, Лазаро, Лукич, Риччи (Линетти 89), Войвода, Радоньич (Санабрия 65), Миранчук, Влашич

"Эллас Верона": Монтипо, Давидович, Хиен, Чеккерини, Депаоли (Хрустич 86), Тамез, Сулемана (Илич 72), Дойг, Каллон (Верди 72), Лазович (Ф. Терраччьяно 81), Джурич