С украинским дерби. Специя - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов

В итальянской Серии А возобновился футбол и сразу же зрители имели возможность наблюдать за украинским дерби. Виктор Коваленко и Руслан Малиновский не вышли в основном составе, но появились на поле в результате замен. Результативных действий не делали, но и проигравшими не оказались. Ничья 2:2.

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Серия А. 16-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Аталанта" 2:2

Голы: Гьяси 8, Нзола 31 - Хойлунд 77, Пашалич 90+3