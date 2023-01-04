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С украинским дерби. Специя - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов
Специя - Аталанта ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.01.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В итальянской Серии А возобновился футбол и сразу же зрители имели возможность наблюдать за украинским дерби. Виктор Коваленко и Руслан Малиновский не вышли в основном составе, но появились на поле в результате замен. Результативных действий не делали, но и проигравшими не оказались. Ничья 2:2.
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии.
Серия А. 16-й тур
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Аталанта" 2:2
Голы: Гьяси 8, Нзола 31 - Хойлунд 77, Пашалич 90+3
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