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С украинским дерби. Специя - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Специя - Аталанта ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.01.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

С украинским дерби. Специя - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол

В итальянской Серии А возобновился футбол и сразу же зрители имели возможность наблюдать за украинским дерби. Виктор Коваленко и Руслан Малиновский не вышли в основном составе, но появились на поле в результате замен. Результативных действий не делали, но и проигравшими не оказались. Ничья 2:2.

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии.

Серия А. 16-й тур
Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Аталанта" 2:2

Голы: Гьяси 8, Нзола 31 - Хойлунд 77, Пашалич 90+3

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Специя
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