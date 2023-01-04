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Минимальный успех. Кремонезе – Ювентус 0:1. Обзор матча, видео гола

Италия
(1 голосов)

Кремонезе - Ювентус ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.01.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Минимальный успех. Кремонезе – Ювентус 0:1. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" в своем матче 16-го тура Серия А не показал искрометного футбола, но максимальную программу выполнил. Команда Андреа Пирло с минимальным счетом одолела "Кремонезе".

Однако стараться пришлось немало. Единственный и решающий гол "Ювентус" забил на 90+2-й минуте усилиями польского нападающего Аркадиуша Милика. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Кремона. "Джованни Дзини"
"Кремонезе" - "Ювентус" 0:1
Гол: Милик 90+1

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В статье: Ювентус (Турин) Кремонезе (Италия)
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