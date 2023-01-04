Минимальный успех. Кремонезе – Ювентус 0:1. Обзор матча, видео гола

"Ювентус" в своем матче 16-го тура Серия А не показал искрометного футбола, но максимальную программу выполнил. Команда Андреа Пирло с минимальным счетом одолела "Кремонезе".

Однако стараться пришлось немало. Единственный и решающий гол "Ювентус" забил на 90+2-й минуте усилиями польского нападающего Аркадиуша Милика. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Ювентус" 0:1

Гол: Милик 90+1