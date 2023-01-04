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Серия А. Интер - Наполи 1:0. Финал выигран, турнир только начинается

Италия
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Первое поражение "везувиани" в сезоне в лиге

Серия А. Интер - Наполи 1:0. Финал выигран, турнир только начинается

Getty Images/Global Images Ukraine/

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 16-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи" 1:0

Гол: Джеко 56

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 76), Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Гальярдини 84), Димарко (Гозенс 64), Джеко (Корреа 76), Лукаку (Лаутаро Мартинес 64)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка (Симеоне 84), Ангисса (Ндомбеле 76), Зелински (Лосано 65), Политано (Распадори 65), Осимхен, Кварацхелия (Элмас 76)

Предупреждения: Джеко 27, Барелла 84, Думфриз 87 - Ди Лоренцо 85, Ким 88

Главный арбитр: Симоне Соцца

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В статье: Серия А Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
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