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Серия А. Интер - Наполи 1:0. Финал выигран, турнир только начинается
Первое поражение "везувиани" в сезоне в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/
Серия А. 16-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Наполи" 1:0
Гол: Джеко 56
"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 76), Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Гальярдини 84), Димарко (Гозенс 64), Джеко (Корреа 76), Лукаку (Лаутаро Мартинес 64)
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка (Симеоне 84), Ангисса (Ндомбеле 76), Зелински (Лосано 65), Политано (Распадори 65), Осимхен, Кварацхелия (Элмас 76)
Предупреждения: Джеко 27, Барелла 84, Думфриз 87 - Ди Лоренцо 85, Ким 88
Главный арбитр: Симоне Соцца
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