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Джеко возвращает неаполитанцев с небес на землю. ВИДЕО обзор матча Интер - Наполи

Италия
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Смотреть видео обзор матча Интер – Наполи, чемпионат Италии, 4 января 2023

Джеко возвращает неаполитанцев с небес на землю. ВИДЕО обзор матча Интер - Наполи

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Наполи, которые встречались в рамках 16-го тура Серии А. До вчерашнего дня неаполитанцы выиграли 11 поединков подряд в чемпионате и серьезно оторвались в турнирной таблице. Но действующий чемпион напомнил команде Спалетти, что расслабляться еще рано – Интер был лучшим и победил благодаря голу не увядающего Эдина Джеко. Это седьмой мяч боснийца в текущем первенстве.

Серия А. 16-й тур

Интер – Наполи 1:0

Гол: Джеко 56

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В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
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