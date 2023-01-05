Джеко возвращает неаполитанцев с небес на землю. ВИДЕО обзор матча Интер - Наполи

Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Наполи, которые встречались в рамках 16-го тура Серии А. До вчерашнего дня неаполитанцы выиграли 11 поединков подряд в чемпионате и серьезно оторвались в турнирной таблице. Но действующий чемпион напомнил команде Спалетти, что расслабляться еще рано – Интер был лучшим и победил благодаря голу не увядающего Эдина Джеко. Это седьмой мяч боснийца в текущем первенстве.

Серия А. 16-й тур

Интер – Наполи 1:0

Гол: Джеко 56