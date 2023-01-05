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Индзаги: Победа над Наполи придаст нам заряд уверенности
"Интер" прервал победную серию "неаполитанцев"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата Италии над "Наполи" (1:0).
"Джеко играет очень хорошо, мы работаем с ним вместе в "Интере" полтора года. У него есть техника, мощь и многие другие качества.
Победа над "Наполи", единственным без поражений в европейских топ-лигах, однозначно придаст нам огромный заряд уверенности. Я очень горжусь ребятами, потому что они помогали друг другу на поле. На них было приятно смотреть, они показали отличную игру для болельщиков.
Ближе к концу первого тайма мы стали глубже обороняться и позволяли "Наполи" больше владеть мячом. При этом до перерыва мы могли забить три мяча. А так мы сохраняли организованность и концентрацию все 95 минут.
Мы подготовились к этой игре наилучшим образом, и это было большим достижением, потому что победа над "Наполи" прямо сейчас должна придать нам большую уверенность в будущем", - цитирует Индзаги Football Italia.
"Интер" расположился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка. "Наполи" остался на первой строчке, имея в своем активе 41 зачетный пункт.
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