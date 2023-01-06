Глава ФИФА поддержал игроков Лечче, подвергшихся расистским оскорблениям

Во время матча 16-го тура чемпионата Италии между "Лечче" и "Лацио" болельщики гостевой команды выкрикивали расистские оскорбления в адрес игроков хозяев Самюэля Умтити и Ламека Банды.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в поддержку футболистов. Он сделал соответствующий пост на своей странице в Instagram.