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Глава ФИФА поддержал игроков Лечче, подвергшихся расистским оскорблениям

Италия
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Джанни Инфантино призвал болельщиков заткнуть рот всем расистам

Глава ФИФА поддержал игроков Лечче, подвергшихся расистским оскорблениям

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во время матча 16-го тура чемпионата Италии между "Лечче" и "Лацио" болельщики гостевой команды выкрикивали расистские оскорбления в адрес игроков хозяев Самюэля Умтити и Ламека Банды.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в поддержку футболистов. Он сделал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

"Солидарность с Самюэлем Умтити и Ламеком Бандой. Давайте громко и четко прокричим: "Нет расизму!".

Пусть подавляющее большинство болельщиков, которые являются хорошими людьми, поднимется, чтобы заткнуть всех расистов раз и навсегда", - написал глава ФИФА.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА Лацио (Рим) Самюэль Умтити Лечче
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