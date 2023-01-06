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Глава ФИФА поддержал игроков Лечче, подвергшихся расистским оскорблениям
Джанни Инфантино призвал болельщиков заткнуть рот всем расистам
Getty Images / Global Images Ukraine
Во время матча 16-го тура чемпионата Италии между "Лечче" и "Лацио" болельщики гостевой команды выкрикивали расистские оскорбления в адрес игроков хозяев Самюэля Умтити и Ламека Банды.
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в поддержку футболистов. Он сделал соответствующий пост на своей странице в Instagram.
"Солидарность с Самюэлем Умтити и Ламеком Бандой. Давайте громко и четко прокричим: "Нет расизму!".
Пусть подавляющее большинство болельщиков, которые являются хорошими людьми, поднимется, чтобы заткнуть всех расистов раз и навсегда", - написал глава ФИФА.
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