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Наполи арендовал польского защитника Сампдории

Италия
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Игрок переедет в Неаполь

Наполи арендовал польского защитника Сампдории

Фото: РИА Новости

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Правый защитник сборной Польши и "Сампдории" Бартош Берешиньски перешел в "Наполи" Лучано Спаллетти.

Неаполитанский клуб сообщил, что арендовал 30-летнего футболиста у "Сампдории" с правом выкупа. При этом детали о сумме сделки пока не известны.

Отметим, что Берешиньски провел 16 игр в этом сезоне Серии А. В то же время польский игрок не отличился результативными действиями.

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В статье: Сампдория (Генуя) Наполи (Неаполь) Бартош Берешиньски
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Источник:
Сайт ФК "Наполи"

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