Наполи арендовал польского защитника Сампдории

Правый защитник сборной Польши и "Сампдории" Бартош Берешиньски перешел в "Наполи" Лучано Спаллетти.

Неаполитанский клуб сообщил, что арендовал 30-летнего футболиста у "Сампдории" с правом выкупа. При этом детали о сумме сделки пока не известны.

Отметим, что Берешиньски провел 16 игр в этом сезоне Серии А. В то же время польский игрок не отличился результативными действиями.