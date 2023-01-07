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Наполи арендовал польского защитника Сампдории
Игрок переедет в Неаполь
Фото: РИА Новости
Правый защитник сборной Польши и "Сампдории" Бартош Берешиньски перешел в "Наполи" Лучано Спаллетти.
Неаполитанский клуб сообщил, что арендовал 30-летнего футболиста у "Сампдории" с правом выкупа. При этом детали о сумме сделки пока не известны.
Отметим, что Берешиньски провел 16 игр в этом сезоне Серии А. В то же время польский игрок не отличился результативными действиями.
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Источник:Сайт ФК "Наполи"
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