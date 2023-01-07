Фиорентина - Сассуоло 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" дома обыграла "Сассуоло". "Фиалки" вырвали победу на 90+1 минуте, благодаря реализованому пенальти в исполнении Гонсалеса. Эта победа стала первой для команды из Флоренции в этом году. После этого тура "Фиорентина" занимает 9-е место в турнирной таблице, а "Сассуоло" - 16-е.

Серия А. 17-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Сапонара 48, Н. Гонсалес 90+1 (пен.) - Берарди 57 (пен.)