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Фиорентина - Сассуоло 2:1. Обзор матча и видео голов

Италия
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Триумф "фиалок"

Фиорентина - Сассуоло 2:1. Обзор матча и видео голов

Twitter ACF Fiorentina

Новина українською

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" дома обыграла "Сассуоло". "Фиалки" вырвали победу на 90+1 минуте, благодаря реализованому пенальти в исполнении Гонсалеса. Эта победа стала первой для команды из Флоренции в этом году. После этого тура "Фиорентина" занимает 9-е место в турнирной таблице, а "Сассуоло" - 16-е.

Серия А. 17-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сассуоло" 2:1

Голы: Сапонара 48, Н. Гонсалес 90+1 (пен.) - Берарди 57 (пен.)

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Сассуоло
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