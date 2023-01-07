Серия А. Ювентус - Удинезе 1:0. Все как всегда

Серия А. 17-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Удинезе" 1:0

Гол: Данило 86

"Ювентус": Щесны, Данило, Ругани, Сандро, Локателли (Кьеза 62), МакКенни (Фаджоли 80), Рабио, Костич (Суле 80), Кен, Миретти (Паредес 62), Ди Мария (Милик 66)

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Перес, Бийол, Перейра, Макенго (Арслан 66), Уолас (Несторовски 87), Ловрич (Эхизибе 70), Удоджи (Эбосс 70), Бету, Саксесс (Самарджич 70)

Предупреждения: Локателли 36, Саксесс 53 - Бийол 67

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Болельщиков соперников "Ювентуса" и конкурентов в борьбе за высокие места это должно злить неимоверно. "Бьянконери" раз за разом играют уныло, крайне слабо в атаке, просмотр их матча кажется бесполезной тратой времени. Кажется, что в таком матче обе команды не забьют, если будут играть десять часов подряд. Но в итоге "Юве" забивает, находит свой гол. Обычно в концовке. И оформляет любимый счет. Уже его пятый 1:0 в последних восьми матчах.

"Удинезе" идет восьмым, сразу за грандами. Он не выигрывал в последних восьми матчах, но проиграл лишь два из них, то есть упрям. Уже выносил "Интер" и "Рому" в этом сезоне, не проигрывал "Лацио" и "Аталанте", проиграл в Неаполе со счетом 2:3. Он играет в неудобный для итальянцев футбол. Быстрый, физически мощный. Сегодня он заслужил ничью. Но и "Кремонезе", пропустивший в среду на 91-ой минуте, заслужил, и до этого "Верона", "Торино", "Лечче"...

Обе команды яростно боролись. Пытались ускоряться. Провели немало фланговых атак. Вот только "кроссам" после этих атак катастрофически не хватало точности и ума. Подавали куда попало, лишь бы в штрафную. А через центр вообще комбинаций почти не было.

В первом тайме чуть лучше выглядели гости, во втором - хозяева. До перерыва команды обменялись отличными моментами со "стандартов". Удары головой Ругани и Уоласа вратари потащили с линии ворот. Также Ди Мария классным пасом вразрез вывел Кена на вратаря. Но Мойзе пробил прямо в него. Уолас пробивал из-за пределов штрафной. Щесны неуклюже, но отбил. Рикошеты к Кену и Рабио те также не использовали. Костич с острого угла также попал в Сильвестри.

В итоге как раз прошла комбинация через центр. На 86-ой минуте Паредес забросил, Кьеза (две замены Массимилиано Аллегри сработали) принял сложный мяч на грудь, прострелил, а защитник Данило замкнул с метра.

Восьмая победа "Ювентуса" подряд, восьмой матч подряд без пропущенных. Причем в шести из этих восьми первый тайм завершался вничью. В итоге он всегда дожимал. Благодаря чему перед матчами "Милана" и "Наполи" вышел на второе место в четырех очках позади последнего. Он поймал тот унылый, но неумолимый ритм, который принес ему 36 Скудетто.