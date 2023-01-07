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Ювентус - Удинезе 1:0. Обзор матча и видео гола
Данило вырывает три очка для Аллегри
Twitter JuventusFC
В рамках 17-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" минимально обыграл "Удинезе". Победу "зебрам" принес защитник Данило - бразилец поразил ворота гостей на 86-й минуе встречи. После этого тура подопечные Массимилиано Аллегри имеют в своем активе 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице итальянского первенства.
Серия А. 17-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
Гол: Данило 86
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