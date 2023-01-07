Серия А. Интер не подтверждает победу над Наполи

Серия А. 17-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Интер" 2:2

Голы: Чуррия 11, Кальдирола 90+2 - Дармиан 10, Лаутаро Мартинес 22

"Монца": Ди Грегорио, Марлон (Кальдирола 46), Мари, Иццо (Капрари 88), Биринделли (Кольпани 73), Пессина, Мачин (Раноккия 66), Аугусто, Чуррия, Мота, Петанья (Гиткьяр 66)

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 81), Барелла (Гальярдини 63), Чалханоглу (Асллани 55), Мхитарян, Димарко (Гозенс 81), Джеко (Лукаку 55), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Мхитарян 71, Гальярдини 77, Шкриньяр 87

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Матч против "Наполи" для "Интера" объявили финалом, а победу в нем - триумфальным возвращением в борьбу за Скудетто. Причем победа получилась весьма уверенной по игре, тактическим разгромом и вызвала немало комплиментов. После таких успехов и поджидают подводные камни. Симоне Индзаги известен как отличный тренер Кубков, финалов, но как слабоватый тренер лиги. Рядовой матч лиги после финала его команда не выиграла.

"Монца" выиграла два предыдущих домашних матча, до этого у нее дома в резюме победа над "Ювентусом". А 2023-й год она начала ничьей во Флоренции. Команда Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани нестабильна, как и все середняки/аутсайдеры, но здорова, интересна, любит играть в быстрый футбол. Сегодня она навязала не только быстрый, но и сумбурный, не слишком качественный футбол. Выловить рыбку в такой мутной воде у нее были шансы.

Начали лучше хозяева. Мота пробил головой чуть неточно. Но вдруг проспали Дармиана, и он замкнул "кросс" другого защитника Бастони. Тут же проспали Чуррию, тот прокрался между двумя защитниками, получил пас от Пессины и закрутил в дальний нижний угол. "Монца" вновь заиграла, Петанья пробивал головой неточно. Но вдруг Пабло Мари, впервые после своего ножевого ранения в октябре вышедший в стартовом составе, отдал ужасный пас назад.

До конца тайма "Интер" играл лучше. Димарко пробил плохо с хорошей позиции, Лаутаро пробил хорошо с 14-ти метров - воспитанник "Интера" Ди Грегорио вытащил. Бастони немного не попал. А вот во втором тайме после уходов Чалханоглу и Бареллы из-за травм гости начали отдавать центр поля. Все чаще защищались, останавливали быстрые атаки хозяев уже возле своих ворот. Онана с трудом потащил удар головой Мари после подачи углового.

Лаутаро мог снять все вопросы, получил мяч в штрафной, но закрутил лишь в стойку. И эта неудача оказалась фатальной. Поскольку в добавленное время один из банальных навесов нашел голову Кальдиролы, перепрыгнувшего защитника. Можно сказать, справедливость восторжествовала, поскольку по ударам по воротам и владению мячом "Монца" переиграла грозного соперника и точно выглядела не хуже его.

Впервые в сезоне "Интер" теряет очки против команды, не входящей в Топ-8 лиги. На четвертом месте по итогам тура он останется, но "Ювентус", "Милан" и тот же "Наполи" могут убежать. Такие потери очков могут стоить Скудетто либо места в Топ-4.