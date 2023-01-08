  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Где-то прибыло, где-то убыло. Монца – Интер 2:2. Обзор матча, видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Где-то прибыло, где-то убыло. Монца – Интер 2:2. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Монца - Интер ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.01.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Где-то прибыло, где-то убыло. Монца – Интер 2:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В предыдущем туре "Интер" совершил, казалось бы, невозможное. Он победил "Наполи", который уже очень серьезно заявляет о своих чемпионских амбициях. Но подтвердить этот успех миланцы не смогли. Сегодня они потеряли два очка в противостоянии с "Монцой".

Для нейтрального зрителя это был огненный матч: три желтых карточки, четыре гола, интрига до последних секунд. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 17-й тур
Монца. "U-Power Стадиум"
"Монца" - "Интер" 2:2
Голы: Чуррия 11, Кальдирола 90+2 - Дармиан 10, Лаутаро Мартинес 22

По теме
yellow-arrow
Серия А. Интер не подтверждает победу над Наполи
yellow-arrow
Ювентус - Удинезе 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Серия А. Ювентус - Удинезе 1:0. Все как всегда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Монца (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде