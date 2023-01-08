Где-то прибыло, где-то убыло. Монца – Интер 2:2. Обзор матча, видео голов

В предыдущем туре "Интер" совершил, казалось бы, невозможное. Он победил "Наполи", который уже очень серьезно заявляет о своих чемпионских амбициях. Но подтвердить этот успех миланцы не смогли. Сегодня они потеряли два очка в противостоянии с "Монцой".

Для нейтрального зрителя это был огненный матч: три желтых карточки, четыре гола, интрига до последних секунд. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 17-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Интер" 2:2

Голы: Чуррия 11, Кальдирола 90+2 - Дармиан 10, Лаутаро Мартинес 22