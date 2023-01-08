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Где-то прибыло, где-то убыло. Монца – Интер 2:2. Обзор матча, видео голов
Монца - Интер ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.01.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В предыдущем туре "Интер" совершил, казалось бы, невозможное. Он победил "Наполи", который уже очень серьезно заявляет о своих чемпионских амбициях. Но подтвердить этот успех миланцы не смогли. Сегодня они потеряли два очка в противостоянии с "Монцой".
Для нейтрального зрителя это был огненный матч: три желтых карточки, четыре гола, интрига до последних секунд. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 17-й тур
Монца. "U-Power Стадиум"
"Монца" - "Интер" 2:2
Голы: Чуррия 11, Кальдирола 90+2 - Дармиан 10, Лаутаро Мартинес 22
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