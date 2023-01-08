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Серия А. Громкие победы над грандами вредны: Салернитана и Торино играют вничью

Италия
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(1 голосов)

1:1

Серия А. Громкие победы над грандами вредны: Салернитана и Торино играют вничью

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 17-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Торино" 1:1

Голы: Вильена 49 - Санабрия 36

"Салернитана": Очоа, Бронн, Данилюк (Дьомбер 76), Фасио, Бохинен (Пьонтек 46), Кандрева, Николусси-Кавилья, Вильена, Брадарич (Пирола 76), Диа (Валенсия 85), Бонаццоли (Ботхейм 90)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Зима (Джиджи 64), Схуурс, Буонджорно, Лазаро (Родригес 72), Лукич, Линетти (Риччи 53), Войвода (Синго 64), Влашич, Радоньич (Миранчук 63), Санабрия

Предупреждения: Кандрева 22, Данилюк 68 - Линетти 25, Лукич 51, Джиджи 77

Победы над грандами часто вредны для середняков и аутсайдеров. Часто после них самоуверенность зашкаливает и приводит к сериям слабых результатов против "обычных" команд. В 12-ом туре "Торино" победил "Милан", а "Салернитана" добыла 3:1 в гостях над "Лацио". С тех пор обе "гранатовые" команды не могут найти себя. Первый, учитывая отчетный матч, набрал шесть очков в пяти и отдалился от Еврокубковых мест. Вторая же в пяти набрала лишь два очка.

Сегодня "Торо" был обязан победить. Он выиграл по ударам по воротам со счетом 23:11, по ударам в створ - 8:4. На пути последних стоял Гильермо Очоа, спасавший "Салернитану" и в своем первом матче - против "Милана" в среду. Он отбивал ногами удар Радоньича, выбежал из ворот и заблокировал Влашича. Отбил мощные удары Лукича и Войводы. Выцарапал мяч Миранчука, перевел в стойку удар Родригеса. Стойка также спасла от удара головой Схуурса.

Открыл счет еще в первом тайме Санабрия, головой в падении замкнув навес Лазаро. А сравнял его в начале второго Вильена. Тони пробежал со своей половины поля до линии штрафной соперника и точно пробил.

"Торино" останется в Топ-10 по итогам тура, но ныне лишь десятый. "Салернитана" 13-ая и держится на ранее приобретенном запасе.

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В статье: Серия А Торино (Турин) Салернитана
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