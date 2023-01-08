  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Салернитана - Торино 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салернитана - Торино 1:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

"Быки" первыми открыли счет, но не удержали преимущество

Салернитана - Торино 1:1. Обзор матча и видео голов

Twitter Torino Football Club

Новина українською

В рамках 17-го туру чемпионата Италии "Салернитана" и "Торино" поделили очки. "Быки" открыли счет в первом тайме, но уже в самом начале второй половины встречи хозяева поля отыгрались. После этого тура "Торино" занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Салернитана" - 13-е.

Серия А. 17-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Торино" 1:1

Голы: Вильена 49 - Санабрия 36

По теме
yellow-arrow
Серия А. Громкие победы вредны: Лацио упускает 2:0, ничья Салернитаны и Торино
yellow-arrow
Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо
yellow-arrow
Коваленко второй раз подряд не попал в старт Специи после восстановления от травмы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Торино (Турин) Салернитана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде