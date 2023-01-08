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Салернитана - Торино 1:1. Обзор матча и видео голов
"Быки" первыми открыли счет, но не удержали преимущество
Twitter Torino Football Club
В рамках 17-го туру чемпионата Италии "Салернитана" и "Торино" поделили очки. "Быки" открыли счет в первом тайме, но уже в самом начале второй половины встречи хозяева поля отыгрались. После этого тура "Торино" занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Салернитана" - 13-е.
Серия А. 17-й тур
Салерно. "Стадио Ареки"
Голы: Вильена 49 - Санабрия 36
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