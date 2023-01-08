Салернитана - Торино 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 17-го туру чемпионата Италии "Салернитана" и "Торино" поделили очки. "Быки" открыли счет в первом тайме, но уже в самом начале второй половины встречи хозяева поля отыгрались. После этого тура "Торино" занимает 10-е место в турнирной таблице, а "Салернитана" - 13-е.

Серия А. 17-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Торино" 1:1

Голы: Вильена 49 - Санабрия 36