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Гасперини отреагировал на уход Малиновского в Марсель

Италия
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Украинский полузащитник сменит клубную прописку

Гасперини отреагировал на уход Малиновского в Марсель

UA-Футбол
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Ранее мы писали, что "Аталанта" и "Марсель" договорились о трансфере полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который уже 9 декабря должен вылететь в Францию.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вероятную потерю украинского полузащитника, заявив, что в клубе не будут искать ему замену:

"Ведутся переговоры, но я не знаю, завершатся ли успешно они. Мы не планируем искать ему замену. Малиновский был важным игроком в этом сезоне, но его заменил Адемола Лукман", - цитирует специалиста издание Tutto Atalanta

В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Аталанту" 15 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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