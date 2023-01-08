Гасперини отреагировал на уход Малиновского в Марсель

Ранее мы писали, что "Аталанта" и "Марсель" договорились о трансфере полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, который уже 9 декабря должен вылететь в Францию.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вероятную потерю украинского полузащитника, заявив, что в клубе не будут искать ему замену:

"Ведутся переговоры, но я не знаю, завершатся ли успешно они. Мы не планируем искать ему замену. Малиновский был важным игроком в этом сезоне, но его заменил Адемола Лукман", - цитирует специалиста издание Tutto Atalanta

В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Аталанту" 15 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.