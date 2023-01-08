Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини отреагировал на уход Малиновского в Марсель
Украинский полузащитник сменит клубную прописку
Ранее мы писали, что
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вероятную потерю украинского полузащитника, заявив, что в клубе не будут искать ему замену:
"Ведутся переговоры, но я не знаю, завершатся ли успешно они. Мы не планируем искать ему замену. Малиновский был важным игроком в этом сезоне, но его заменил Адемола Лукман", - цитирует специалиста издание Tutto Atalanta
В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Аталанту" 15 матчей, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший футболист ПСЖ, ему было 40 лет
- Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо
- С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
- Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Новости по теме
- 12:18 Зарубежные Новое начало борьбы за Скудетто и против вылета. Итоги 16-го тура Серии А
- 23:47 Зарубежные Серия А. Аталанта спасается от поражения, Коваленко и Малиновский на поле в концовке
- 02:08 Прогнозы на футбол Коваленко против Малиновского. Специя - Аталанта: Анонс и прогноз матча Серии А на 04.01.2023