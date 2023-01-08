Серия А. Милан - Рома 2:2. Чемпион косплеит Лацио

Серия А. 17-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 2:2

Голы: Калулу 30, Побега 77 - Ибаньес 87, Абрахам 90+3

"Милан": Татарушану, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Вранкс 74), Салемакерс (Габбия 85), Диас (Побега 70), Леау, Жиру (Де Кетеларе 85)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Белотти 89), Смоллинг, Ибаньес, Челик (Эль-Шаарави 78), Кристанте (Тахирович 66), Лоренцо Пеллегрини, Залевски, Дибала, Дзаньоло (Матич 66), Абрахам

Предупреждения: Леау 26, Беннасер 62, Томори 68, Тонали 82 - Челик 9, Манчини 9, Залевски 30, Дзаньоло 46, Ибаньес 82, Матич 90+1, Абрахам 90+6

Главный арбитр: Давиде Масса

"Милан" играет с огнем уже давно. Практически с начала сезона. Добыв преимущество и выглядя совершенно уверенным в себе, он вдруг засыпает, пропускает на ровном месте, начинает нервничать, закрываться в обороне. Почти всегда это сходило с рук, и победа в итоге приходила. Как, в частности, в среду в Салерно, когда должен был сделать 5:0, а в итоге вышло 2:1 и чуть не 2:2. Сегодня карма наконец-то догнала.

77 минут все было в его руках против невзрачной "Ромы", набирающей очки хуже и с еще большим трудом. Процент владения мячом чемпиона достигал 70-ти, он полностью и без каких-либо трудностей держал руку игры на пульсе. Позволяя себе создавать очень мало, ускоряться очень мало и при этом вызывать ощущение полного контроля и близкого разгрома соперника. Он еще и забил главным оружием соперника - "стандартом".

Открыл счет Калулу. Мяч с углового уже пролетал практически позади него, но Пьер извернулся, пробил в падении и удивил Патрисиу, доставшего, но не выбившего мяч. Таким образом, "Милан" впервые с декабря 2021-го года (!) забил в лиге головой. В первом тайме также удар Диаса с 18-ти метров отбил Патрисиу, а ответ Залевски после прорыва в левую часть штрафной прошел чуть мимо. Кроме этого, ничего не было.

Во втором Патрисиу отбил мощный удар Эрнандеса издали и слабый головой Жиру. И не сумел отбить удар Побеги в контратаке. Леау, вообще-то, проведший слабый матч по своим меркам, привычно для себя прорвался слева и выложил вышедшему на замену под легкий удар. К этому моменту "Рома" все еще оставалась без ударов в створ ворот, а ее игроки атаки не играли в пас, а просто пытались безуспешно обыграть всех.

Конец? Учитывая, что "Рома" в шести из семи последних матчей лиги не забивала более одного мяча, а забила столько лишь сопернику, игравшему час вдесятером, казалось, что да. Но она вернулась. Как вернулся "Эмполи" против "Лацио" сегодня в таком же проигрышном матче. Еще и начала камбек на четыре минуты позже. Тем сильнее он. Ибаньес замкнул головой угловой, Матич также пытался штрафной, от него отбились, но Абрахам забил.

Теперь десять голов из 21-го забитого "Ромой" в сезоне в лиге забиты со стандартных положений. В турнирной таблице это позволило ей разве что сохранить статус-кво с "Лацио" и "Интером". Зато добавит немало веры в себя. Она не проиграла в гостях в этом сезоне ни "Ювентусу", ни "Интеру", ни "Милану". А чемпион потерял очки, которые могут стоить ему Скудетто. И уже стоили второго места, на котором теперь "Юве".