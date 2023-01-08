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В Италии столкнулись фанаты Ромы и Наполи. На трассе парализовало движение, сформировалась восьмикилометровая пробка

Италия
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Пересеклись, что интересно, совершенно случайно

В Италии столкнулись фанаты Ромы и Наполи. На трассе парализовало движение, сформировалась восьмикилометровая пробка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Италии произошел инцидент с участием болельщиков "Наполи" и "Ромы". Примечательно, что фанатам этих команд запрещено посещать стадионы на гостевых матчах друг друга, ведь между ними продолжается давнее ожесточенное противостояние.

Однако сегодня, восьмого января, болельщики "Наполи" и "Ромы" пересеклись случайно. В 17-м туре Серии А неаполитанцы играли в Генуе на выезде против "Сампдории", а римляне уехали в гости в Милан. Группы болельщиков пересеклись по дороге к своим пунктам назначения.

Как сообщает издание RAI News, болельщики "Наполи" заметили автобус "Ромы" и начали бросать бутылки и камни, затем остановились и решили продолжить драку пешком на трассе. В результате, движение на автомагистрали было остановлено, сформировалась пробка протяженностью в восемь километров.

Некоторые болельщики в итоге опоздали на свой матч.

Отметим, что "Наполи" победил "Сампдорию" 2:0, а "Рома" сыграла с "Миланом" вничью 2:2.

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В статье: Рома (Рим) Наполи (Неаполь)
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