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В Италии столкнулись фанаты Ромы и Наполи. На трассе парализовало движение, сформировалась восьмикилометровая пробка
Пересеклись, что интересно, совершенно случайно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Италии произошел инцидент с участием болельщиков "Наполи" и "Ромы". Примечательно, что фанатам этих команд запрещено посещать стадионы на гостевых матчах друг друга, ведь между ними продолжается давнее ожесточенное противостояние.
Однако сегодня, восьмого января, болельщики "Наполи" и "Ромы" пересеклись случайно. В 17-м туре Серии А неаполитанцы играли в Генуе на выезде против "Сампдории", а римляне уехали в гости в Милан. Группы болельщиков пересеклись по дороге к своим пунктам назначения.
Как сообщает издание RAI News, болельщики "Наполи" заметили автобус "Ромы" и начали бросать бутылки и камни, затем остановились и решили продолжить драку пешком на трассе. В результате, движение на автомагистрали было остановлено, сформировалась пробка протяженностью в восемь километров.
#Badialpino #autosole tifosi in autostrada interviene la @poliziadistato @TgrRai pic.twitter.com/ADyiHD4ORc— Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) January 8, 2023
Scontri e minacce tra #tifosi su #A1 #Badialpino @TgrRai pic.twitter.com/EOR9OaWOtv— Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) January 8, 2023
Некоторые болельщики в итоге опоздали на свой матч.
Отметим, что "Наполи" победил "Сампдорию" 2:0, а "Рома" сыграла с "Миланом" вничью 2:2.
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