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Чемпион теряет темп. Милан – Рома 2:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Милан - Рома ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.01.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Чемпион теряет темп. Милан – Рома 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Это был интересный и одновременно принципиальный матч. "Милан" должен был выигрывать, если рассчитывает в этом сезоне защитить звание чемпиона. "Рома" на чемпионство не претендует, но имеет славу грозы авторитетов. Эту славу римляне подтвердили и сегодня.

"Рома" уступала 0:2, но в конце встречи забила дважды, уйдя от поражения. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 17-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Рома" 2:2
Голы: Калулу 30, Побега 77 - Ибаньес 87, Абрахам 90+3

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В статье: Рома (Рим) Милан
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