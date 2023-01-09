Чемпион теряет темп. Милан – Рома 2:2. Обзор матча и видео голов

Это был интересный и одновременно принципиальный матч. "Милан" должен был выигрывать, если рассчитывает в этом сезоне защитить звание чемпиона. "Рома" на чемпионство не претендует, но имеет славу грозы авторитетов. Эту славу римляне подтвердили и сегодня.

"Рома" уступала 0:2, но в конце встречи забила дважды, уйдя от поражения. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 17-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома" 2:2

Голы: Калулу 30, Побега 77 - Ибаньес 87, Абрахам 90+3