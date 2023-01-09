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Чемпион теряет темп. Милан – Рома 2:2. Обзор матча и видео голов
Милан - Рома ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.01.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это был интересный и одновременно принципиальный матч. "Милан" должен был выигрывать, если рассчитывает в этом сезоне защитить звание чемпиона. "Рома" на чемпионство не претендует, но имеет славу грозы авторитетов. Эту славу римляне подтвердили и сегодня.
"Рома" уступала 0:2, но в конце встречи забила дважды, уйдя от поражения. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 17-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Рома" 2:2
Голы: Калулу 30, Побега 77 - Ибаньес 87, Абрахам 90+3
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