Знаменитый итальянский волнорез. Сегодня юбилей у Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Иван Гаттузо родился 9 января 1978-го. Сегодня итальянскому футболисту и тренеру исполняется 45 лет. Гаттузо – чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.

На клубном уровне он известен по выступлениям за "Милан", с которым хавбек выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Также Рино защищал цвета "Перуджи", "Салернитаны", "Рейнджерс" и "Сьона".

Сразу же по окончании карьеры футболиста Гаттузо стал тренером. Он работал в том же "Сьоне", а еще в "Палермо", "ОФИ", "Пизе", "Милане" и "Наполи. С "адзурри" Дженнаро брал Кубок Италии. В середине июня Гаттузо возглавил "Валенсию".