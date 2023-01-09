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Знаменитый итальянский волнорез. Сегодня юбилей у Дженнаро Гаттузо

Италия
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На поле он никого не жалел – и себя в том числе

Знаменитый итальянский волнорез. Сегодня юбилей у Дженнаро Гаттузо

Sky

Новина українською

Дженнаро Иван Гаттузо родился 9 января 1978-го. Сегодня итальянскому футболисту и тренеру исполняется 45 лет. Гаттузо – чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.

На клубном уровне он известен по выступлениям за "Милан", с которым хавбек выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Также Рино защищал цвета "Перуджи", "Салернитаны", "Рейнджерс" и "Сьона".

Сразу же по окончании карьеры футболиста Гаттузо стал тренером. Он работал в том же "Сьоне", а еще в "Палермо", "ОФИ", "Пизе", "Милане" и "Наполи. С "адзурри" Дженнаро брал Кубок Италии. В середине июня Гаттузо возглавил "Валенсию".

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