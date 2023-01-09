Серия А. Верона победила Кремонезе, первая команда Джанлуки Виалли почтила его память

Серия А. 17-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Кремонезе" 2:0

Голы: Лазович 9, 26

В Вероне встречались две последние команды лиги. Хозяева одержали всего одну победу в сезоне, в пятом туре. После чего проиграли десять матчей подряд. Два тренера - Габриэле Чоффи и Сальваторе Боккетти - были уволены. Франко Дзаффарони хотя бы начал год и каденцию в клубе ничьей. "Кремонезе" же и вовсе не побеждал в этом сезоне, хотя и начал 2023-й год 0:1 от "Ювентуса" на 91-ой минуте, а 2022-ой заканчивал 0:0 с "Миланом". Здесь определялся главный неудачник Серии А.

Все решилось довольно быстро. Лазович из района линии штрафной удачно пробил. Дойг прорвался метров на 70 по левому флангу, прострелил, и тот же Лазович замкнул. Далее "Кремонезе" доминировал, в итоге завершил матч лучшим по ударам по воротам и по владению мячом, но не создал ничего.

Обе команды остаются в зоне вылета в 6-8 очках от 17-го места.

"Кремонезе", первая команда в карьере уроженца Кремоны Джанлуки Виалли, сегодня играла в посвященных ему футболках. С фото в ее форме и подписью: "Ciao, Luca".