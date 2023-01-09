Серия А. Аталанта побеждает в первом матче после ухода Малиновского

Серия А. 17-й тур



Болонья. "Ренато Даль'Ара"



"Болонья" - "Аталанта" 1:2



Голы: Орсолини 6 - Коопмейнерс 48, Хойлунд 58



"Болонья": Скорупски, Пош (Камбиазо 82), Сумаро, Лукуми, Ликояннис, Медель (Схутен 69), Фергюсон (Пююхтя 69), Орсолини, Сориано (Эбишер 69), Домингес, Сансоне



"Аталанта": Муссо, Паломино (Демираль 77), Толой (Джимсити 88), Скальвини, Хатебур (Дзаппакоста 46), Де Роон, Коопмейнерс, Руджери, Пашалич (Бога 46), Сапата (Эдерсон 56), Хойлунд



Предупреждения: Медель 66, Ликояннис 84, Домингес 90+4 - Де Роон 26, Пашалич 38



Главный арбитр: Марко Ди Белло

Сегодня Руслан Малиновский официально стал игроком "Марселя". Сегодня же его уже бывшая команда "Аталанта" играла очень важный матч в Болонье. 2022-ой год она завершила тремя поражениями подряд, 2023-й начала спасением от поражения в добавленное время в Специи при плохой игре. Джан Пьеро Гасперини скандальными заявлениями раздражает всех, в том числе и своих боссов. Вот так, незаметно, вроде бы рядовой выезд приобрел такую важность.

"Болонья" могла рассчитывать на победу. Как раз она 2022-ой завершила четырьмя такими в пяти матчах. А 2023-й начала очень приличной игрой в Риме против "Ромы", хотя и 0:1. Она проиграла в этом сезоне все шесть первых матчей против грандов, но все - в гостях. Дома против наиболее слабого и кризисного гранда на волне хорошей формы она небеспочвенно надеялась на первый успех. Даже без трех ведущих форвардов - Арнаутовича, Барроу и Зиркзее.

Начала она голом. Орсолини, бывший игрок "Аталанты", метров с 18-ти четко пробил низом. Посвятив гол своему тренеру еще до сентября Синише Михайловичу, скончавшемуся в декабре. Затем "россоблу" устроили вязкую боевитую игру. Постепенно отходя в оборону, но перекрывая ее четко и выходя в контратаки. Им страшно не хватало точности последних пасов и ударов, но и "Аталанте" таких страшно не хватало.

А вот второй тайм бергамцы начали голами. Коопмейнерс получил от вышедшего на замену Бога (до этого сидевшего в запасе даже за Малиновским), пробил низом метров с 27-ми не менее красиво, чем Орсолини. "Болонья" бросилась в атаку, но была поймана контратакой. Бога отдал отличный пас вразрез, а Хойлунд подсек над вратарем. И уже гости начали "сушить". Легко и эффективно. Лишь в концовке Домингес чуть не попал с линии штрафной.

"Аталанта" пропустила первой в пятом из восьми последних матчей. Но на этот раз напомнила саму себя начала сезона и предыдущих сезонов. Устроив камбек на ровном месте, будто играючи. В гостях она добывает результаты - уже шестая победа в сезоне. После четырех матчей на всех полях с двумя пропущенными пропустила лишь один. И теперь наравне по очкам с "Ромой" и "Лацио" и лишь в трех позади четвертого места. Все не так плохо, даже прилично.