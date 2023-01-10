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Уже без Малиновского. Болонья – Аталанта 1:2. Обзор матча и видео голов
Болонья - Аталанта ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 09.01.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" проводит не лучший сезон, несколько потеряв приверженность нейтральных болельщиков. А теперь "богиня" потеряет и украинскую часть поддержки, ведь продала Руслана Малиновского. Сегодня был первый матч бергамасок без украинского хавбека.
В итоге "Аталанта" одержала победу, хотя и первой пропустила. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 17-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Аталанта" 1:2
Голы: Орсолини 6 - Коопмейнерс 48, Хойлунд 58
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