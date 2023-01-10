Уже без Малиновского. Болонья – Аталанта 1:2. Обзор матча и видео голов

"Аталанта" проводит не лучший сезон, несколько потеряв приверженность нейтральных болельщиков. А теперь "богиня" потеряет и украинскую часть поддержки, ведь продала Руслана Малиновского. Сегодня был первый матч бергамасок без украинского хавбека.

В итоге "Аталанта" одержала победу, хотя и первой пропустила. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 17-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта" 1:2

Голы: Орсолини 6 - Коопмейнерс 48, Хойлунд 58

