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Тренер, банкир, сигаретный маньяк. Сегодня День рождения у Маурицио Сарри

Италия
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Поздравляем Мистера 33

Тренер, банкир, сигаретный маньяк. Сегодня День рождения у Маурицио Сарри

The Sun

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Маурицио Сарри родился 10 января 1959 года в Неаполе. Итальянский футбольный тренер, на данный момент возглавляет римский "Лацио".

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Он начал карьеру тренера в 33 года, с утра и до вечера Сарри работал в банке, а после смены ехал к футболистам. До середины нулевых Маурицио преимущественно работал в клубах из низших дивизионов. Слава и известность к специалисту пришли в "Наполи". В Неаполе ему удалось поставить красивый атакующий комбинационный футбол, команда была в шаге от Скудетто.

После работы в "Наполи" Сарри тренировал лондонский "Челси" и туринский "Ювентус". С "синими" Маурицио выиграл Лигу Европы, а с "бьянконери" – золото чемпионата Италии.

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В статье: Маурицио Сарри
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