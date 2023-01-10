Тур в память о Виалли и Михайловиче. Итоги 17-го тура Серии А

Фиорентина - Сассуоло 2:1

Ювентус - Удинезе 1:0

Монца - Интер 2:2

Салернитана - Торино 1:1

Специя - Лечче 0:0

Лацио - Эмполи 2:2

Сампдория - Наполи 0:2

Милан - Рома 2:2

Эллас Верона - Кремонезе 2:0

Болонья - Аталанта 1:2

17-й тур Серии А был посвящён памяти Джанлуки Виалли. Всё матчи начинались с минуты молчания, его первый клуб "Кремонезе" играл с его изображением на футболках. Не забыли и о Синише Михайловиче. "Сампдория", где играли оба, устроила серию красивых мероприятий в память об обоих и стала центром их памяти. "Болонья" и "Лацио" также провели мероприятия в память о Синише, тренировавшем первую ещё в сентябре и игравшем за второго.

Кроме этого, был и футбол. Сумасшедшие камбеки "Ромы", "Эмполи", "Монцы", рядовой, но очень важный камбек "Аталанты", сумасшедшая серия "Ювентуса". И "Наполи", обеспечивший статус зимнего чемпиона.

"Милан" - "Рома"

"Единственный путь, которым "Рома" могла забить - стандартные положения. Они лучшие в Серии А в таких. Мы не должны были им этого позволять. Мы были дураками", - капитан "Милана" Давиде Калабрия абсолютно прав. 77 минут чемпион играл идеально в тактическом плане, не позволил "Роме" даже попадать в створ ворот. Создал мало, и за это его можно критиковать, но ведь забил дважды. Причем впервые с 2021-го года забил головой. А затем...

Он постоянно наступает на эти грабли. Ведёт игру, но вдруг пропускает (восемь из десяти последних матчей везде и шести из семи последних домашних с пропущенными). Не впервые в сезоне теряет очки таким образом. Еще и худший в лиге по проценту пропущенных со "стандартов" (35). Можно обвинить переход Стефано Пиоли с 4-2-3-1 на 3-5-2. Или низкое качество вышедших на замену из-за девяти травмированных. Но все это не случай, а тенденция.

"Рома"? Десять из 21-го гола в сезоне забила со стандартных положений. После шести из семи матчей с не более одного забитого забила два за шесть минут чемпиону в гостях. В гостях она не проиграла ни "Ювентусу", ни "Интеру", ни "Милану", даже пропустив от всех первой. Игры у команды Жозе Моуриньо нет, но характер силен. Даже когда сам Жозе дисквалифицирован. Ассистент Сальваторе Фоти в пяти матчах с четырьмя победами и этой почётной ничьей.

"Наполи"

"Наполи" воспользовался этой ничьей и обеспечил себе статус зимнего чемпиона. Что было непросто. После первого поражения в сезоне вокруг команды возникло слишком много негатива, нервов. Начали говорить о традиционном зимнем развале её и Лучано Спаллетти. Сам Спаллетти даже на послематчевой пресс-конференции был раздражен, говоря, что команда никому ничего не должна доказывать и что он производит замены какие хочет.

Его более важные слова - о взрослости команды, которая могла отреагировать на давление эмоционально, но в итоге руководила игрой как следует. Дождь и шумная враждебная атмосфера на чужом стадионе, желание "Сампдории" бороться против вылета и в память о Джанлуке Виалли и Синише Михайловиче, смазанный пенальти Политано в дебюте, неспособность забить второй "Дории", игравшей вдесятером, могли сбить "Наполи" с пути. Но не сбили.

При слабой игре Политано и Кварацхелии атаку взял на себя Виктор Осимхен. Он забил свой десятый гол в сезоне (и восьмой в восьми последних турах), заработал красную для Ринкона и выглядел настоящим лидером. Первый африканец после Джорджа Веа, забивший десять голов и более в трех сезонах в Серии А, вырастает в суперфорварда.

"Ювентус" и "Аталанта"

У "Ювентуса" нет суперфорварда. Душан Влахович травмирован, да он и не вписывался в игру. Зато есть супероборона. 12 "сухих" туров из 17-ти - повторение рекорда лиги всех времен. Восемь матчей подряд без пропущенных = восемь побед. Пять из них - со счетом 1:0. Причем Войцех Щенсны реально обычно не работает. Не работал он и в субботу.

Да, игра получилась очень сложной, блеклой. Так "Юве" и играет с самого начала сезона. Шестой из восьми его последних первых таймов завершился вничью. Вновь пришлось ждать гола до самой концовки. На этот раз - ещё и от защитника Данило. Но главное - результат. А когда "бьянконери" набирают такой темп "сухих" матчей и побед - вся лига дрожит. Как и когда Федерико Кьеза набирает форму и отдаёт такие ассисты.

У "Аталанты" нет суперобороны. Она пропускала дважды в четырёх турах подряд, в Болонье пропустила уже на шестой минуте. Учитывая, что хозяева дома проиграли лишь один матч в сезоне и собственную нервозность, сильное напряжение в клубе гостей, четыре поражения и лишь одну победу в шести последних матчах, задание вернуться казалось весьма сложным. Тем не менее, она вернулась. Даже особо не создав, забила дважды и победила.

Джан Пьеро Гасперини признал проблемы в первом тайме, заявил, что пришлось ждать, пока соперник снизит интенсивность. Игра ещё точно не налажена. Зато результат есть. И вернулся характер. Ведь в Специи также пропустили и затем забили два. Вернулась игра в гостях, где проигран лишь один матч в девяти и выиграны шесть.

Есть ли у "Аталанты" суперфорвард? Возможно, 19-летний Расмус Хойлунд станет им. Он забил во втором матче подряд, и вновь благодаря отличному движению и отличному удару. Растёт чемпион.

"Интер" и "Лацио"

Как и "Милан", "Интер" и "Лацио" упустили победы в добавленное время. Причем, в отличие от него, от гораздо более слабых команд. "Лациале" выносили "Эмполи" дома 82 минуты, а затем пропустили с контратаки и "стандарта". Еще и через несколько дней после провала в Лечче. Тогда Маурицио Сарри применял нецензурную лексику, обвиняя игроков в заносчивости. Сейчас же просто говорил о ментальной усталости. После чего? После 50-ти дней отдыха?

Определение Калабрии здесь отлично подходит.

"Интер" вполне мог страдать от ментальной усталости. Он оставил очень много сил и эмоций в матче против "Наполи", который был для него финалом. Также получил слишком много комплиментов за действительно мощную игру против лидера и стал заносчивым. Возможно, расслабился после быстрого 1:0 и быстрого 2:1 в Монце, подумал, что все пойдёт легко. Да и Симоне Индзаги известен как отличный тренер финалов, но как слабоватый тренер лиги.

В клубе яростно обвиняют арбитра. Юан Лука Сакки поспешно свистнул фол в атаке, которого вообще не было, и из-за этого гол Ачерби не был засчитан. Счет мог бы стать 3:1 и взбешенный Индзаги повторял это несколько раз. Также оправдывался травмами Бареллы и Чалханоглу, после ухода которых "Монца" начала давить. Но и до их ухода миланцы не играли чётко в центре поля, позволяли сопернику многое. А пропустили в самой концовке.

Впервые в сезоне "Интер" теряет очки против команды, не входящей в Топ-8 лиги. Также он стает худшей командой лиги по пропущенным в гостях - 20 в девяти матчах. Ну и пропускать в добавленное время от центрального защитника не во время стандартного положения нельзя ни в коем случае. А в итоге гол даже записали как автогол Думфриза. Так что Индзаги и игрокам нужно посмотреть на себя в зеркало, а не сваливать все на арбитров.

Следует отметить и "Монцу", которая играла хорошо и заслужила ничью. Ее 78-летний Гендиректор Адриано Галлиани праздновал второй гол на грани инфаркта и объяснял: "Я праздновал как ребёнок, который 70 лет назад приходил со своей матерью на стадион увидеть "Монцу". Когда команда этого ребёнка выходит в Серию А впервые за 110 лет существования и сравнивает против "Интера" на 92-ой минуте, логично, что он сходит с ума от радости".

Из других результатов следует отметить победу "Фиорентины." На 91-ой минуте, с помощью пенальти, в матче, который шёл по её привычному сценарию упущенных возможностей. И "Вероны". В битве двух команд из зоны вылета, после десяти поражений подряд в 2022-ом году, 2:0 над "Кремонезе" может стать переломным моментом. Третий тренер в сезоне Марко Дзаффарони начал 2023-й год и каденцию с четырёх очков в двух матчах.

Следует отметить также, что Виктор Коваленко остался в запасе "Специи" в матче против "Лечче". Лука Готти во втором тайме заменил двух опорников, но выпустил других игроков центра поля. А Руслан Малиновский во время матча "Аталанты" уже находился в Марселе. Он покинул Италию после 30-ти голов и 28-ми ассистов в 143-ех матчах за бергамцев во всех турнирах.

Лучший игрок тура - Виктор Осимхен ("Наполи"). Тащит атаку команды

Прорыв тура - "Эллас Верона". Вторая победа в сезоне в таком важном матче

Разочарование тура - "Интер". "Милан" и "Лацио" влетели ещё круче, но хотя бы не сваливали провал на кого-то другого

Лучший вратарь тура - Гильермо Очоа ("Салернитана"). Постоянно спасает во втором матче подряд

Лучший тренер тура - Раффаэле Палладино ("Монца"). Не уступил "Интеру" и по игре, переиграл его по ударам по воротам и владению мячом

# КОМАНДА И В Н П О 1 Наполи 17 14 2 1 44 2 Милан 17 11 4 2 37 3 Ювентус 17 11 4 2 37 4 Интер 17 11 1 5 34 5 Лацио 17 9 4 4 31 6 Аталанта 17 9 4 4 31 7 Рома 17 9 4 4 31 8 Удинезе 17 6 7 4 25 9 Фиорентина 17 6 5 6 23 10 Торино 17 6 5 6 23 11 Эмполи 17 4 7 6 19 12 Болонья 17 5 4 8 19 13 Лечче 17 4 7 6 19 14 Монца 17 5 3 9 18 15 Салернитана 17 4 6 7 18 16 Сассуоло 17 4 4 9 16 17 Специя 17 3 6 8 15 18 Эллас Верона 17 2 3 12 9 19 Сампдория 17 2 3 12 9 20 Кремонезе 17 0 7 10 7

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Gazzetta Dello Sport