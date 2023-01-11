Кубок Италии. Буффону не хватило нескольких минут для победы над Интером

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Парма" (II) 2:1 ОТ

Голы: Лаутаро Мартинес 88, Ачерби 110 - Юрич 38

"Интер": Онана, Д'Амброзио (Ачерби 81), Де Фрай, А. Бастони (Димарко 67), Думфриз (Белланова 67), Асллани, Гальярдини, Мхитарян (Джеко 67), Гозенс (Дармиан 81), Лаутаро Мартинес, Х. Корреа (Шкриньяр 113)

"Парма": Буффон, Дель Прато, Балог, Осорио, Валенти (Циркати 106), Сом (Михейле 81), Бернабе (Гено 81), Эстевес (Д. Камара 74), Васкес, Ман (Юрич 26), Бенедычак (Инглезе 74)

Предупреждения: Димарко 105 - Бернабе 45+1, Д. Камара 79

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

Gazzetta Di Parma писала о вечере "между мечтами и воспоминаниями". И вправду, вывеска "Интер" - "Парма" сразу же вызывает ностальгию. Тем более, когда ворота "крестоносцев" вновь защищает Джанлуиджи Буффон. После победы над "нерадзурри" в 1998-ом году его впервые назвали Суперменом. Сейчас 44-летний голкипер пропустил три месяца из-за травмы, но вернулся очень вовремя. Или же, учитывая второй пропущенный сегодня, невовремя?

В отсутствие Джиджи его команда сильно сдала. 2022-й год завершила одной победой в шести матчах, оказалась в девяти очках позади второго места, то есть прямого выхода в Серию А. Но сегодня благодаря вывеске и своей ностальгии по 90-ым была настроена особо. "Интер" также должен был быть настроен. Заявлял, что зол после потери очков в субботу в Монце на 92-ой минуте. Хотел защищать статус обладателя Кубка. Но настрой долго не был заметен.

"Интеру" в последние годы всегда тяжело в 1/8 финала Кубка. В предыдущие два понадобилось дополнительное время. Также он потерял из-за травм всех троих ведущих опорников - Брозовича, Бареллу и Чалханоглу, предоставил отдых Джеко и Шкриньяру. Тяжело и против "Пармы" в любом турнире - четыре ничьи и поражение в пяти предыдущих домашних матчах. Но и это не оправдывает отвратительные 66 минут. Он будто не хотел играть в футбол вообще.

"Парма" владела мячом 28 процентов времени, однако чувствовала себя более чем уверенно, комбинировала и оборонялась четко. У Буффона и работы не было, потому что в первые 87 минут в створ его ворот и не попадали. Лишь Гальярдини чуть не попал с 17-ти метров. А оборона потеряла два мяча в своей штрафной (Онана взял удары Васкеса и Бенедычака) и проспала комбинацию с пасом вперед Бернабе, пяткой Сома и блестящим ударом Юрича в "девятку" с 18-ти метров.

С выходом на поле Эдина Джеко началась совсем иная игра. Начался штурм. Гости уже начали терять мячи возле своей штрафной, Буффон однажды ошибся на выходе. Но и тогда по его воротам не били. До 88-ой минуты, когда вдруг пробили. И попали. Навес издали Балог выбил на линию штрафной, там подхватил совершенно свободный Лаутаро Мартинес, пробил в падении - и попал в ту же самую "девятку", что и Юрич. Хотя и с рикошетом от Осорио.

На 91-ой минуте Буффон наконец-то совершил сейв. Да еще и сложный. Джеко замыкал с "точки Лаутаро" на противоходе, Джиджи плохо видел момент удара и его направление, но сумел сориентироваться и вытащил.

Первый овертайм "Парма" провела активнее. Заработала штрафные, угловые. Камара пробил в ближний угол. В Онану. Перехватила в атаке, Гено прорвался справа и пробил низом рядом со стойкой. Второй уже проходил в давлении "Интера". Удачном. Асллани перевел длинно справа налево, Димарко навесил, Буффон выбил несколько неуклюже высоко перед собой, успел встать, но получил удар головой защитника Ачерби в касание за шиворот с 13-ти метров.

Уже третий сезон подряд "Интер" начинает выступления в Кубке Италии тяжелой победой в овертайме. Год назад он также сравнял счет в самой концовке основного времени (против "Эмполи"). Симоне Индзаги надеется, что против "Аталанты" либо "Специи" будет полегче. А Буффон? Будем надеяться, что это не последний его визит на "Сан Сиро" в карьере.