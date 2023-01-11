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Буффон тянул, но не вытянул. Видео голов и обзор матча Интер - Парма 2:1
Фаворит победил только в овертайме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Джанлуиджи Буффон снова в деле. Голкипер в составе "Пармы" сражался, как лев, против "Интера" за выход в четвертьфинал Кубка Италии. Андердог с 44-летним вратарем вел в счете с конца первого тайма, однако пропустил под занавес основного времени, а затем и в овертайме.
"Интер" идет дальше, а "Парма" продолжает битву за возвращение в Серию А.
Кубок Италии. 1/8 финала
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Парма" (II) 2:1 ВТ
Голы: Лаутаро Мартинес 88, Ачерби 110 – Юрич 38
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