Буффон тянул, но не вытянул. Видео голов и обзор матча Интер - Парма 2:1

Легендарный Джанлуиджи Буффон снова в деле. Голкипер в составе "Пармы" сражался, как лев, против "Интера" за выход в четвертьфинал Кубка Италии. Андердог с 44-летним вратарем вел в счете с конца первого тайма, однако пропустил под занавес основного времени, а затем и в овертайме.

"Интер" идет дальше, а "Парма" продолжает битву за возвращение в Серию А.

Кубок Италии. 1/8 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Парма" (II) 2:1 ВТ

Голы: Лаутаро Мартинес 88, Ачерби 110 – Юрич 38