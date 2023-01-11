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Милан ведет переговоры по досрочному завершению аренды, а Челси готов разорвать контракт с Бакайоко

Италия
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Милан ведет переговоры по досрочному завершению аренды, а Челси готов разорвать контракт с Бакайоко

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan

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Тьемуе Бакайоко ведет переговоры с "Миланом" о досрочном окончании аренды. "Челси" также готов разорвать контракт с французским полузащитником, чтобы он мог перейти в другой клуб свободным агентом.

Его контракт с "синими" рассчитан до конца сезона.

Тьемуе перешел в "Челси" из "того самого" "Монако" летом 2017-го за 40 миллионов евро. После он отправлялся в аренду опять к "монегаскам", в "Наполи" и с 2021-го выступает в аренде за "Милан".

Трансферная стоимость хавбека упала с 40 миллионов евро в январе 2018-го до 4-х миллионов евро сейчас.

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В статье: Челси (Лондон) Тьемуе Бакайоко Милан
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