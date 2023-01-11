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Милан хочет выкупить у Реала полузащитника Браима Диаса

Италия
(1 голосов)

Убедил "россонери"

Милан хочет выкупить у Реала полузащитника Браима Диаса

Новина українською

"Милан" обсудит с "Реалом" возможный выкуп контрата Браима Диаса, который последние два сезона проводит в аренде у "россонери". Итальянский клуб имеет право выкупить хавбека в конце сезона за 22 миллиона евро.

Выкуп Браима – одна из главных целей "Милана". Также в клубе сосредоточены на вопросах с контрактами Рафаэля Леау и Оливье Жиру.

В январе 2019-го "Реал" купил Браима у "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. После этого с 20-го по 21-й испанец выступал в аренде за "Милан". Летом 2021-го он вновь отправился в аренду к "россонери", но уже на два года.

В этом сезоне Браим провел за "Милан" 19 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего хавбека в 20 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Милан Браим Диас
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