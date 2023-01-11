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Милан хочет выкупить у Реала полузащитника Браима Диаса
Убедил "россонери"
"Милан" обсудит с "Реалом" возможный выкуп контрата Браима Диаса, который последние два сезона проводит в аренде у "россонери". Итальянский клуб имеет право выкупить хавбека в конце сезона за 22 миллиона евро.
Выкуп Браима – одна из главных целей "Милана". Также в клубе сосредоточены на вопросах с контрактами Рафаэля Леау и Оливье Жиру.
В январе 2019-го "Реал" купил Браима у "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. После этого с 20-го по 21-й испанец выступал в аренде за "Милан". Летом 2021-го он вновь отправился в аренду к "россонери", но уже на два года.
В этом сезоне Браим провел за "Милан" 19 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего хавбека в 20 миллионов евро.
AC Milan have scheduled talks with Real Madrid in order to discuss the permanent move of Brahim Diaz. It's one of the priorities alongside Leao & Giroud new deals ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2023
Milan have buy option in June around €22m fee, Real have a buy back clause for €27m. pic.twitter.com/Yh3sAzO55y
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