Несостоявшийся южноамериканец. Четкий вердикт каденции Руслана Малиновского в Аталанте вряд ли возможен

После трех с половиной лет Руслан Малиновский покинул "Аталанту", Бергамо и Италию. Покинул с весьма солидным багажом хайлайтов, личных и командных достижений. Но и с острым ощущением недосказанности, неиспользованного потенциала. В чем были виноваты как и он сам, так и обстоятельства.

В сказке о Золушке

Руслан оставил довольно заметный след в итальянском футболе. Прежде всего в истории останется сезон 2020/21, в котором стал лучшим ассистентом Серии А (12). Историческое достижение. За последние 15 лет такого достигали Роналдиньо, Златан Ибрагимович, Франческо Тотти, Поль Погба, Езекиэль Лавесси, Марек Хамшик, Дрис Мертенс. Так что украинец в славной когорте. В том сезоне он вошёл в некоторые символические сборные.

Также не забудем о трофеях лучшего игрока месяца в Серии А в мае 2021-го и феврале 2022-го, лучшего гола месяца в феврале 2022-го.

За 3.5 года он успел забить всем местным грандам. "Ювентусу", "Милану", "Интеру", "Наполи", "Роме" и "Лацио". Причем "Юве" забил четыре мяча. В частности, в финале Кубка. И в победном матче лиги в Бергамо. Первом таком для "Аталанты" за 20 лет. Его взыод на поле в матче против "Шахтера", как заявил партнёр по команде Мартен Де Роон, изменил игру. И позволил "Богине" оформить первый выход из группы Лиги Чемпионов в истории.

В целом он покинул Италию с 30-ю голами и 28-ю ассистами во всех турнирах. Забивая или отдавая ассист в среднем каждые 120 игровых минут. Очень хороший показатель. Стал первым игроком в истории клуба с десятью матчами лиги подряд, в которых забивал и/или ассистировал.

Он действительно приобрёл довольно высокий статус, уважение. Даже восхищение. На пике считался одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. У любителей красивого футбола, техничных игроков, виртуозов в итальянских соцсетях, на форумах, даже в СМИ его репутация была и вправду высокой. И главным чувством, главной реакцией на происходившее с ним в клубе было недоумение. Считали, что он заслуживает играть больше.

Его сравнивали с Тони Кроосом, Илкаем Гюндоганом. Называли "маэстро", "артистом". Его левую ногу называли волшебной, неудержимой, "торпедой", "Загадкой Вселенной". Gazzetta Dello Sport заявляла, что для него пробивать с игры с 16-ти метров будто пробивать пенальти. Он не был Топ-игроком "Аталанты" и лиги, но лучшим игроком второго плана. Обладателем приза зрительских симпатий на конкурсе красоты.

Его любили в Бергамо. Он там был своим, его супруга открыла ателье. Просили остаться, не понимали решений Гасперини. "Я не прощаюсь, мы остаемся друзьями. Навсегда", - не пустые прощальные слова Малиновского. И обращены даже скорее к городу, чем к нынешнему клубу.

В конце концов, он был интегральной частью одной из лучших сказок, историй о Золушке в итальянском футболе. Еще более замечательной, учитывая ужасы коронавируса, захлестнувшие Бергамо. "Аталанта" не находилась даже в Топ-10 Серии А по зарплатам игроков (сам Руслан получал всего один миллион евро в год), но восхищала всю Европу. Трижды подряд стала третьей в лиге, играла в 1/4 финала Лиги Чемпионов и была в считанных минутах от полуфинала.

Ее 98 голов за сезон - рекорд Серии А 68-ми последних лет.

Хосеп Гвардиола и Маурицио Сарри сравнивали игру против "Аталанты" с походом к дантисту, Дженнаро Гаттузо говорил, что на матч против неё нужно надевать шлемы. Против неё не хотел играть никто. И ожидания от неё были настолько велики, что её жёстко критиковали за невмешательство в борьбу за Скудетто. А после "всего" 90-та голов за сезон в лиге спрашивали президента Антонио Перкасси, не нужно ли усилить атаку.

Тыква и злая мачеха

В итоге преувеличенные ожидания и испортили клуб, да и карьеру Руслана там. Перкасси ранее любил заявлять, что его цель на сезон - остаться в Серии А. Даже когда команда играла в Лиге Чемпионов, выходила туда. А Джан Пьеро Гасперини на днях заявил, что не узнает Бергамо. Имея в виду, что он всегда был городом скромности, минимальных ожиданий. А теперь невыход главной команды города в Лигу Чемпионов считают провалом.

В итоге Перкасси продал почти половину акций клуба новым американским инвесторам. То есть теперь в клубе два полюса власти. Даже три, поскольку сила постепенно переходит к сыну Антонио Луке. И эта продажа вызвала немалое беспокойство в городе, боящемся потери самоидентификации, своей провинциальной особенности. Потому напряжение вокруг клуба возросло, как и ожидания от новых владельцев. И атмосфера там сейчас неприятная.

От Руслана также ожидали стать звездой. Особенно после того десятиматчевого спурта с голами и/или ассистами. Ожидали, что будет выдавать такое постоянно, что станет лидером команды. Более того - после ухода Алехандро Гомеса ожидали, что станет его наследником. Станет главным виртуозом, художником, дирижером. Станет главным южноамериканским игроком команды. А это весьма сложная задача. Особенно - когда ты не южноамериканец.

Он играл в скромном провинциальном "Генке", где редкий чемпионский титул не ожидали и праздновали бурно. Он ехал в скромный провинциальный Бергамо, где трофеев вообще не ждут и три выхода подряд в Лигу Чемпионов были шоком. Но вдруг Бергамо стал чуть ли не столичным, ярким, обращающим на себя внимание, требовательным. И этого Руслан не выдержал.

Разумеется, и окружение не способствовало. Как клуб, так и конкретно Гасперини. Этот тренер предпочитает игроков совсем иного стиля. Быстрых, мощных, работающих на скорости, а не на технике. Применяющих сумасшедший высокий индивидуальный прессинг, сильных в отборе. Он часто обижался, что его команду обвиняют в неумении играть в футбол и в умении лишь бегать и бороться, но покупал именно бегунов и борцов, выживая технарей.

Он поссорился со всеми технарями команды - Гомесом, Йосипом Иличичем, Малиновским. С первым даже подрался. Последнего хвалил редко и крайне сухо, даже когда играл отлично и получал громкие комплименты от прессы. В сущности, всех троих лишь терпел, искал поводов выжить из команды. Хотя они дали команде немало ярких моментов и достижений, а Гомес - вообще лучший игрок в её истории и один из главных виртуозов Серии А последних десяти лет.

Также в итоге Гасп поссорился со спортивным директором Джованни Сартори и главой медицинского департамента Марко Бруццоне. Оба уже не в команде, и за уход любимого врача многие игроки разозлились на тренера. Да атак Гасперини боится сам Перкасси, признавая, что тренер часто бушует, и тогда все просто молча стоят в стороне и ждут, пока он успокоится. Ну а арбитры схватывают от него постоянно. Он даже призывал болельщиков "разрушить ВАР".

Диктатор, неуравновешенный. Сегодня такой тип тренера уж точно не способен продержаться в одном клубе долго. Гасп в "Аталанте" 6.5 лет, то есть слишком долго, и потерял ощущение границ приемлемого сумасшествия.

В сущности, Малиновского привели Лука Перкасси и Сартори. Они восторженно следили за его игрой в "Генке" и радостно провернули третий трансфер в истории "Аталанты" за 13.7 миллионов. Гасперини же даже не знал его и не скрывал этого. Более того, боялся, что его берут вместо Марио Пашалича. В итоге подписали обоих, на ту же позицию. И бороться с хорватским любимчиком Гаспа, уже игравшим в клубе в аренде, было изначально непросто.

Гасп просто не знал, что делать с Русланом. Ставил его и в центре поля, и центральным атакующим полузащитником, и правым вингером, и форвардом. Заявляя, что он игрок центра поля, но команде нужны форварды. Что нужны игроки, забивающие "более шести голов за сезон". Да поначалу даже просил поменьше бить по воротам издали. Все равно, что просить Лионеля Месси поменьше финтить. То есть ну явно не понимал, какого типа игрок к нему попал.

Все называли украинца "вице-Гомесом", но тренеру никакие напоминания о Гомесе не были нужны.

"Его тип матчей - против Топ-команд. Но против закрывающихся соперников нам уже много лет нужны форварды. Он пришел как директор, дирижер игры. Если он форвард, то мои идеи неправильны. Тренер имеет право брать игроков согласно своему видению игры".

Гасперини очень часто менял игрока, не позволяя ему отыграть полные матчи. На счету Руслана лишь 15 полных матчей за клуб за 3.5 года. Лишь 41 матч, в котором отыграл более 70-ти минут. Из 143-ех. Как с такими качелями можно найти стабильность?

Подозреваю, что в анализе каденции Малиновского в "Аталанте" окончательный единогласный вердикт так никогда и не вынесут.