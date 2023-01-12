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Кубок Италии. Фиорентина буднично проходит Сампдорию

Италия
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Хватило одного гола

Кубок Италии. Фиорентина буднично проходит Сампдорию

Forbes

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Италии. 1/8 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Сампдория" 1:0

Гол: Барак 25

"Фиорентина": Голлини, Додо, Кварта (Миленкович 71), Раньери, Терзич (Бираги 83), Амрабат (Бонавентура 77), Данкан, Иконе, Барак (Кастровилли 83), Куаме, Йович (Н. Гонсалес 71)

"Сампдория": Контини, Дзаноли (Лерис 64), Мурильо, О. Колли, Амионе, Паолетти (Йепес 64), Ринкон, Джуричич, Верре (Ауджелло 46), Сабири (Малагрида 77), Монтеваго (Ламмерс 46)

Предупреждения: Амрабат 32 - Сабири 24, Мурильо 54, Ринкон 88, Контини 90+7

Удаление: Мурильо 90+3 (вторая желтая)

До свободной, раскрепощенной игры "Фиорентине" еще далеко. Но хотя бы она начала побеждать. Четырежды в последних шести турах лиги, сегодня в Кубке. Еще и не пропустила от итальянского соперника во второй раз в 11-ти матчах. Оба раза, кстати, против "Сампдории". "Дория" после ужасного окончания 2022-го года (четыре поражения без забитых) в 2023-ом воспряла, победила "Сассуоло" в гостях, поборолась с "Наполи". Но Коппа аутсайдеру Серии А не нужна.

В целом медленная вязкая игра решилась благодаря одному голу. Терзич навесил, Раньери сбросил, Барак с полулета забил. На это гости так и не смогли ответить ни единым ударом в створ ворот. Не наносили таких и до гола. Хотя на 20-ой минуте Ринкон головой попал в стойку. Попадал туда и Йович при счете 1:0. В первом тайме. Но в целом игра даже не заслуживала таких моментов.

Вратарь "Сампдории" украинского происхождения Никита Контини-Барановский провел свой последний матч за команду. Он возвращается в "Наполи" и оттуда должен быть сдан в аренду в Серию Б.

Полуфиналист-2022 и -2019 в четвертьфинале-2023 встретится с "Торино".

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В статье: Кубок Италии Сампдория (Генуя) Фиорентина (Флоренция)
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