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Последний матч этнического украинца за Сампдорию. Фиорентина – Сампдория 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия
(1 голосов)

В рамках Кубка Италии

Последний матч этнического украинца за Сампдорию. Фиорентина – Сампдория 1:0. Видео гола и обзор матча

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В 1/8-й финала Кубка Италии состоялся матч между "Фиорентиной" и "Сампдорией". Победил фаворит, хотя просто "фиалкам" не было. Решающим (и единственным) оказался гол Барака на 25-й минуте.

Примечательно, что за "Сампдорию" последний матч отыграл вратарь украинского происхождения Никита Контини-Барановский. Он возвращается в "Наполи" и оттуда должен быть сдан в аренду в Серию Б.

Смотрите, как разворачивались события на поле, в видеообзоре.

Кубок Италии. 1/8 финала
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Сампдория" 1:0
Гол: Барак 25

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В статье: Никита Контини-Барановский
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