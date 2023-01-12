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Последний матч этнического украинца за Сампдорию. Фиорентина – Сампдория 1:0. Видео гола и обзор матча
В рамках Кубка Италии
фото - Getty Images
В 1/8-й финала Кубка Италии состоялся матч между "Фиорентиной" и "Сампдорией". Победил фаворит, хотя просто "фиалкам" не было. Решающим (и единственным) оказался гол Барака на 25-й минуте.
Примечательно, что за "Сампдорию" последний матч отыграл вратарь украинского происхождения Никита Контини-Барановский. Он возвращается в "Наполи" и оттуда должен быть сдан в аренду в Серию Б.
Смотрите, как разворачивались события на поле, в видеообзоре.
Кубок Италии. 1/8 финала
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Сампдория" 1:0
Гол: Барак 25
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