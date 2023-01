Милан продлил основного полузащитника. Контракт был рассчитан до лета 2024-го

"Милан" объявил о продлении контракта с хавбеком Исмаэлем Беннасером. Алжирский полузащитник подписал соглашение сроком до лета 2027-го.

Прошлый контракт Беннасера был рассчитан до лета 2024-го. Ровно через год с ним уже могли бы вести переговоры другие клубы о свободном трансфере.

Ранее сообщалось, что основные цели "Милана" – это продление контракта с Рафаэлем Леау и Оливье Жиру.

В этом сезоне Исмаэль провел за клуб 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего алжирца в 40 миллионов евро.

The day you've been waiting for 4️⃣????????#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/Fh9rxzlKdx