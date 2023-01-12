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Милан продлил основного полузащитника. Контракт был рассчитан до лета 2024-го
"Россонери" не собираются выпадать из топ-4
Фото: acmilan.com
"Милан" объявил о продлении контракта с хавбеком Исмаэлем Беннасером. Алжирский полузащитник подписал соглашение сроком до лета 2027-го.
Прошлый контракт Беннасера был рассчитан до лета 2024-го. Ровно через год с ним уже могли бы вести переговоры другие клубы о свободном трансфере.
Ранее сообщалось, что основные цели "Милана" – это продление контракта с Рафаэлем Леау и Оливье Жиру.
В этом сезоне Исмаэль провел за клуб 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего алжирца в 40 миллионов евро.
The day you've been waiting for 4️⃣????????#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/Fh9rxzlKdx— AC Milan (@acmilan) January 12, 2023
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