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Милан продлил основного полузащитника. Контракт был рассчитан до лета 2024-го

Италия
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Милан продлил основного полузащитника. Контракт был рассчитан до лета 2024-го

Фото: acmilan.com

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"Милан" объявил о продлении контракта с хавбеком Исмаэлем Беннасером. Алжирский полузащитник подписал соглашение сроком до лета 2027-го.

Прошлый контракт Беннасера был рассчитан до лета 2024-го. Ровно через год с ним уже могли бы вести переговоры другие клубы о свободном трансфере.

Ранее сообщалось, что основные цели "Милана" – это продление контракта с Рафаэлем Леау и Оливье Жиру.

В этом сезоне Исмаэль провел за клуб 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего алжирца в 40 миллионов евро.

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В статье: Милан Исмаэль Беннасер
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