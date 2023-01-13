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Классический Моуриньо. Видео гола и обзор матча Рома - Дженоа 1:0
Бывшая команда Андрея Шевченко-тренера вылетает в 1/8 финала Кубка Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Даже против команды из Серии В подопечные Жозе Моуриньо одержали победу в один мяч. Его на свой счет записал Пауло Дибала в середине второго тайма. Этот выигрыш позволил "волкам" выйти в четвертьфинал Кубка Италии, а вот "Дженоа" может сосредоточиться на чемпионате и возвращении в элитный дивизион.
Кубок Италии. 1/8 финала
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Дженоа" (II) 1:0
Гол: Дибала 64
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