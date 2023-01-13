Классический Моуриньо. Видео гола и обзор матча Рома - Дженоа 1:0

Даже против команды из Серии В подопечные Жозе Моуриньо одержали победу в один мяч. Его на свой счет записал Пауло Дибала в середине второго тайма. Этот выигрыш позволил "волкам" выйти в четвертьфинал Кубка Италии, а вот "Дженоа" может сосредоточиться на чемпионате и возвращении в элитный дивизион.

Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Дженоа" (II) 1:0

Гол: Дибала 64