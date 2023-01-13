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Классический Моуриньо. Видео гола и обзор матча Рома - Дженоа 1:0

Италия
(1 голосов)

Бывшая команда Андрея Шевченко-тренера вылетает в 1/8 финала Кубка Италии

Классический Моуриньо. Видео гола и обзор матча Рома - Дженоа 1:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Даже против команды из Серии В подопечные Жозе Моуриньо одержали победу в один мяч. Его на свой счет записал Пауло Дибала в середине второго тайма. Этот выигрыш позволил "волкам" выйти в четвертьфинал Кубка Италии, а вот "Дженоа" может сосредоточиться на чемпионате и возвращении в элитный дивизион.

Кубок Италии. 1/8 финала
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Дженоа" (II) 1:0
Гол: Дибала 64

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В статье: Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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