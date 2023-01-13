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Один из главных матчей в борьбе за корону Серии А. Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Наполи - Ювентус: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За окном еще только январь месяц, однако уже сейчас в Серии А состоится один из важнейших матчей в борьбе за Скудетто. Текущий лидер "Наполи" принимает на своем поле "Ювентус", набравший отличную форму и готовый бросить вызов неаполитанцам. Кто, если не он? Поражение крайне противопоказано туринцам. Ничья тоже их не устроит. У "Наполи" – также свои планы.
Смотрите прямую видеотрансляцию матча прямо в этой новости. Начало – 21:45. Сигнал предоставлен видеоресурсом MEGOGO.
13 января. 21:45. Серия А. 18-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" 21:45 "Ювентус"
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