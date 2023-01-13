Серия А. Наполи - Ювентус 5:1. Скудетто в 18-ом туре?

Серия А. 18-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Ювентус" 5:1

Голы: Осимхен 14, 65, Кварацхелия 39, Ррахмани 55, Элмас 72 - Ди Мария 42

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 71), Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 79), Политано (Элмас 46), Осимхен (Распадори 79), Кварацхелия (Лосано 88)

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Кьеза (Миретти 73), МакКенни, Локателли (Паредес 56), Рабио (Суле 83), Костич, Ди Мария (Айлинг-Джуниор 73), Милик (Кен 56)

Предупреждениe: Данило 44

Главный арбитр: Даниэле Довери

В Италии очень любят определение "анти". Ныне "Ювентус" объявили главным "анти-Наполи". Туринский гранд выиграл восемь матчей лиги подряд, в том числе 3:0 у "Лацио" и 2:0 у "Интера". Еще и не пропустил во всех восьми. Еще и "Милан" и "Интер" затормозили. А сам "Наполи" в концовке 2022-го года играл не лучшим образом, 2023-ий начал первым поражением в сезоне, а затем 43 минуты не мог забить команде из зоны вылета, игравшей вдесятером.

Впрочем, в очном матче все вернулось в сентябрь, начало октября. Когда неаполитанцы казались неудержимыми, великолепными. А туринцы выглядели разобранными и просто слишком слабыми. В итоге после семи пропущенных в 17-ти турах пропустив пять в одном.

Начал как раз сильнее "Ювентус". Минут на пять. Затем "Наполи", как ожидалось, перехватил инициативу, начал осаду. Без особых моментов. Разве что Осимхен достал длинный мяч. Хотя слабо и прямо в Щенсны. Тем не менее, гол состоялся. Политано забросил, Кварацхелия изловчился и нанес трудный удар, Щенсны отбил в сторону, но Осимхен добил головой с не самого лучшего угла. Таким образом, впервые в карьере забив кому-то из списка "Ювентус", "Милан", "Интер".

И далее "Наполи" вновь доминировал. Но слишком успокоился. Ди Марию оставили свободным, и он с 18-ти метров попал в перекладину. Угловой Анхеля Бремер мог замкнуть и чуть точнее. Уж точно бразилец был обязан выбить длинный мяч над своей головой. Не выбил, Осимхен подхватил, выложил Кварацхелии, а тот пробил низом. Хвича пропустил концовку 2022-го года, начал плохо 2023-й, уже вызывал критику. Но сегодня вернулся и отыграл как в августе и сентябре.

"Ювентус" отыгрался быстро. Ким не сумел выбить, Милик сбросил назад, Ди Мария четко пробил низом. Тут же Ррахмани прервал прострел ударом в собственные ворота, и Мерету пришлось тащить. Второй тайм "Юве" также начал очень неплохо. Но пропустил с углового. Кварацхелия подал низом, Ррахмани пробил так, что Щенсны даже не шелохнулся. Бремер вновь упустил мяч, Кварацхелия навесил, Осимхен легко пробил головой. Элмас убрал защитника и забил с рикошетом.

Впервые с 1993-го года "Ювентус" пропускает пять мячей в матче лиги. В четвертый раз подряд проигрывает "Наполи" в Неаполе. Правда, три предыдущих раза не принесли неаполитанцам Скудетто. Но сейчас ситуация иная. Десять очков "чистыми" над "Юве", десять над "Миланом" и 13 над "Интером" при матче в запасе миланских команд. Страдающих миланских команд. Неужели судьба Скудетто решена уже в 18-ом туре?