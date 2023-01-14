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Аллегри - после 1:5 от Наполи: Соперник провел хороший матч, а нам не хватало сил и энергии

Италия
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Тренер видит, где его команда ошибалась

Аллегри - после 1:5 от Наполи: Соперник провел хороший матч, а нам не хватало сил и энергии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Коуч "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал крупное поражение от "Наполи" (1:5):

"Соперник провел хороший матч, а нам не хватало сил и энергии. Счет стал 0:2 в лучший для нас момент в матче. Это футбол. Такие матчи бывают раз в год. Нам нужно оправиться и восстановиться, еще много матчей впереди.

Казалось, что мы можем пропустить гол в любой момент игры. Это заслуженное поражение, мы пропускали голы в легко читаемых ситуациях. Когда в таких матчах допускаешь определенные ошибки, трудно не пропустить.

Мы не должны сыпаться, потому что выиграли 8 матчей подряд перед этим – надо вернуться на этот путь.

Такие вечера случаются, это случилось в матче против лидера чемпионата, который заслуживает того места, на котором находится.

Как и во всех негативных ситуациях, постараемся найти плюсы. Это поражение нужно принять и идти дальше", – сказал главный тренер.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Наполи (Неаполь)
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Источник:
SportMediaset

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