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Ювентус пропустил пять голов в матче Серии А впервые за почти 30 лет
"Наполи" тоже давно не забивал столько в ворота "бьянконери"
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче Серии А "Ювентус" уступил "Наполи" со счетом 1:5.
Для "старой сеньоры" такое количество пропущенных голов в одном поединке итальянского чемпионата стало самым большим с 30 мая 1993 года. Тогда "бьянконерри" с аналогичным счетом (1:5) уступили "Пескаре".
Кроме этого "Наполи" забил "Ювентусу" пять голов во второй раз с 20 ноября 1988 года. Об этом сообщает Opta.
Еще интересно, что во вчерашнем поединке подопечные Аллегри пропустили 42% всех голов текущего розыгрыша чемпионата (5 из 12).
На данный момент "Наполи" идет на первой позиции, опережая второй "Милан" и третий "Ювентус" на 10 очков. "Россонерри" опережает "бьянконерри" только по дополнительным показателям.
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