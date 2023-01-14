Ювентус пропустил пять голов в матче Серии А впервые за почти 30 лет

Во вчерашнем матче Серии А "Ювентус" уступил "Наполи" со счетом 1:5.

Для "старой сеньоры" такое количество пропущенных голов в одном поединке итальянского чемпионата стало самым большим с 30 мая 1993 года. Тогда "бьянконерри" с аналогичным счетом (1:5) уступили "Пескаре".

Кроме этого "Наполи" забил "Ювентусу" пять голов во второй раз с 20 ноября 1988 года. Об этом сообщает Opta.

Еще интересно, что во вчерашнем поединке подопечные Аллегри пропустили 42% всех голов текущего розыгрыша чемпионата (5 из 12).

На данный момент "Наполи" идет на первой позиции, опережая второй "Милан" и третий "Ювентус" на 10 очков. "Россонерри" опережает "бьянконерри" только по дополнительным показателям.