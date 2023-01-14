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Серия А. Монца подтверждает ничьи с Фиорентиной и Интером
"Кремонезе" на дне и, возможно, сменит тренера
Calcio News
Серия А. 18-й тур Кремона. "Джованни Дзини" "Кремонезе" - "Монца" 2:3 Голы: Чофани 67, Дессерс 83 - Чуррия 8, Капрари 19 (пен.), 55 "Монца" и "Кремонезе" - новички лиги, но в совершенно разном состоянии. Первая начала тур в девяти очках над зоной вылета, проиграла лишь однажды в предыдущих пяти. 2023-й год начала ничьими с "Фиорентиной" и "Интером". Второй на 20-ом месте, в восьми очках ниже 17-го, в трех матчах перед отчетным проигрывал и не забивал. В том числе проиграл "Вероне" из зоны вылета неделю назад. Его тренер Массимилиано Альвини чудом продержался 18 туров на посту. Но теперь вряд ли удержится. Ранние голы решили судьбу матча. Петанья прострелил на Чуррию, Гильоне задел Иццо, когда оба тянулись к мячу. Вратарь гостей Ди Грегорио помешал 1:2, выцарапав удар головой Пикеля, а Капрари начал контратаку пасом пяткой и завершил её с ассиста Петаньи. Затем Чофани головой и Дессерс с длинного паса отыграли два мяча, и концовку "Монца" выдержала с трудом. Но в итоге выдержала. Первая команда Джанлуки Виалли остаётся на последнем месте. А нынешняя команда Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани уже 11-ая.
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