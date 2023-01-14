Серия А. Лечче - Милан 2:2. Вернули долг за Рому

Серия А. 18-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Милан" 2:2

Голы: Эрнандес 3 (автогол), Баширотто 23 - Леау 58, Калабрия 70

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Баширотто, Умтити, Пеццелла (Галло 62), Блен, Й. Гонсалес (Мале 62), Хьюлманд, Стрефецца (Уден 88), Коломбо (Перссон 72), Ди Франческо (Банда 72)

"Милан": Татарушану, Калабрия (Кьер 86), Калулу, Томори, Эрнандес (Дест 46), Беннасер, Побега (Вранкс 86), Салемакерс (Мессиас 46), Диас (Ориги 69), Леау, Жиру

Предупреждения: Мале 64 - Калабрия 66, Беннасер 86

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Насколько же футбол изменчив?! Сомнения по поводу игры "Милана" существуют с самого начала сезона. Но концовка 2022-го года и начало 2023-го вышли успешными в плане результатов, добавили улыбок, оставили его на втором месте в качестве главной угрозы "Наполи". Впрочем, затем он упустил абсолютно выигрышный матч против "Ромы", потеряв 2:0 за шесть минут, вылетел из Кубка от "Торино", провел кошмарный первый тайм в Лечче - и уже возникли ощущения развала.

В перерыве отчетного матча ощущения даже напоминали о знаменитом 0:5 от "Аталанты" в 2019-ом году. Уровень игры "россонери" точно напоминал. В первые полчаса "Лечче" просто уничтожил их. Перехватывая мячи возле штрафной Татарушану и атакуя, устраивая контратаки. Команда, не забившая ни одного мяча в сезоне в первые 15 минут, забила именно сегодня. Калулу отобрал мяч, Ди Франческо прошел слева и прострелил, а Эрнандес срезал в собственные ворота.

"Милан" мог быстро сравнять счет. Пас вразрез вывел Побегу на вратаря, после сейва Фальконе Жиру добивал в практически пустые ворота. Неточно. Но еще до этого Ди Франческо вышел один-на-один и чуть не попал, после этого Федерико прорвался и закрутил чуть неточно, Стрефецца опасно пробивал. Коломбо блокировали. Хьюлманд навесил, а Баширотто замкнул головой, даже не прыгая. Худшая команда лиги по процентам пропущенных головой пропустила так вновь.

Лишь в концовке тайма чемпион проснулся. Побега неплохо, хотя и неточно пробивал слета, удар головой Жиру Фальконе потащил из-под перекладины. А второй тайм гости уже начали яростно. Совершенно без мысли, без структуры игры, но боролись. Побега отдал Жиру, того заблокировали, мяч отскочил к Леау, а Рафаэль слева хитро пробил в ближний угол мимо вратаря и защитника. Далее в уже равной сумбурной игре Дест навесил, Жиру сбросил капитану Калабрии.

Сумбурной игра была и далее. Обе команды пытались забить, причем у "Лечче" даже получалось интереснее. Татарушану удалось задеть мяч, когда Галло прорвался к нему под острым углом, мяч отскочил в Томори, а от того поскакал мимо стойки. В правильной для "Милана" стороне от нее.

Слабое выступление чемпиона. Явно заметны психологические проблемы, проблемы с сыгранностью. Которые ночь, проведенная на тренировочной базе, не решила. Но во втором тайме он хотя бы включил чемпионский характер и в полном хаосе сделал то, что с ним сделала "Рома". Хотя и не так драматично. А "Лечче" не проигрывает уже шестой матч подряд (в том числе победы над "Аталантой" и "Лацио"), выглядит очень хорошо. Но должен быть разочарован. Он упустил победу.

"Милан" отпускает "Наполи" на расстояние девяти очков, но хотя бы и этот тур завершит вторым. А "Лечче" на 12-ом месте.