Чемпион демонстрирует характер, но этого недостаточно. Лечче - Милан 2:2. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура Серии А, в котором Милану пришлось изрядно постараться, чтобы не проиграть Лечче. Россонери в итоге потеряли два очка. В первом тайме хозяева шокировали фаворита двумя голами. Но после перерыва Леау вернул свою команду в игру, а Калабрия выровнял положение. Как следствие, по итогам тура красно-черные отстали от Наполи уже девять очков.

Итальянская Серия А. 18-й тур

Лечче – Милан 2:2

Голы: Басчиротто 23 – Эрнандес 3 аг, Леау 58, Калабрия 70