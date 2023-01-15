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Чемпион демонстрирует характер, но этого недостаточно. Лечче - Милан 2:2. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лечче - Милан, чемпионат Италии, 14 января 2023
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура Серии А, в котором Милану пришлось изрядно постараться, чтобы не проиграть Лечче. Россонери в итоге потеряли два очка. В первом тайме хозяева шокировали фаворита двумя голами. Но после перерыва Леау вернул свою команду в игру, а Калабрия выровнял положение. Как следствие, по итогам тура красно-черные отстали от Наполи уже девять очков.
Итальянская Серия А. 18-й тур
Лечче – Милан 2:2
Голы: Басчиротто 23 – Эрнандес 3 аг, Леау 58, Калабрия 70
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