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Чемпион демонстрирует характер, но этого недостаточно. Лечче - Милан 2:2. Видео обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Лечче - Милан, чемпионат Италии, 14 января 2023

Чемпион демонстрирует характер, но этого недостаточно. Лечче - Милан 2:2. Видео обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура Серии А, в котором Милану пришлось изрядно постараться, чтобы не проиграть Лечче. Россонери в итоге потеряли два очка. В первом тайме хозяева шокировали фаворита двумя голами. Но после перерыва Леау вернул свою команду в игру, а Калабрия выровнял положение. Как следствие, по итогам тура красно-черные отстали от Наполи уже девять очков.

Итальянская Серия А. 18-й тур

Лечче – Милан 2:2

Голы: Басчиротто 23 – Эрнандес 3 аг, Леау 58, Калабрия 70

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В статье: Милан Лечче
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