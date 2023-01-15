Серия А. Сложная, но важная победа Лацио

Серия А. 18-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Лацио" 0:2

Гол: Дзакканьи 45+2 (пен.), Фелипе Андерсон 90+4

"Сассуоло": Пеголо, Тольян, Руан, Эрлич (Д. Феррари 85), Рожерио, Фраттези, Обьянг (Лопес 54), Берарди, Лорьенте (Сейде 69), Траоре (Торстведт 69), Альварес (Дефрель 54)

"Лацио": Проведель, Хюсай, Казале (Патрик 90), Романьоли, Марушич, Катальди (Весино 78), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Педро 15), Дзакканьи

Предупреждения: Тольян 45+1, Руан 45+1, Рожерио 64, Лопес 88 - Казале 18, Катальди 45+1, Хюсай 65

Главный арбитр: Лука Пайретто

На перерыв "Лацио" уходил разгромленный "Ювентусом", вернулся с него поражением в Лечче. Когда выиграл первый тайм, но пропустил дважды во втором. Маурицио Сарри применял нецензурную лексику и в разговорах с игроками, и даже в интервью. Не очень помогло, поскольку против "Эмполи" "орлы" 82 минуты выносили соперника, вели со счетом 2:0, но в итоге сыграли лишь вничью. А у тренера бранных слов уже не осталось. Лишь слова о "ментальной усталости" игроков.

В таком состоянии "лациале" ехали на выезд, который обычно считается сложным. В последнем домашнем матче 2022-го года "Сассуоло" не проиграл "Роме". Правда, то был лишь лучик света среди пяти поражений. "Нероверди" всегда борются, играют плотно, но всегда что-то с ними случается. Неделю тому пропустили от "Фиорентины" в добавленное время с пенальти, жалуясь на судейство. Сегодня также пропускали в добавленное время. Обоих таймов. Однажды - с пенальти.

В целом игра была некачественной, невысокого уровня. Команды вроде бы старались, бегали. Но без мысли, без организованных атак. Шансы на голы упали еще сильнее, когда Чиро Иммобиле ушел с поля на 15-ой минуте из-за травмы. Еще до этого единственная красивая атака завершилась ударом Дзакканьи, отбитым вратарем, и неточным добиванием Фелипе Андерсона. Лишь в концовке тайма Лорьенте прорвался слева, и Проведелю пришлось тащить ногой.

И все же "Лацио" выиграл тайм. С банального навеса Милинкович-Савич играл головой, Тольян поднял руки и заблокировал одной из них. ВАР подсказал это арбитру.

Второй тайм был весьма похож на первый. И даже слабее, поскольку сейвов вратарей в нем не было вообще. На 76-ой минуте Фраттези не замкнул как следует головой из вратарской. С других угловых Эрлич и Руан пробивали неточно. А забил "Лацио", и вновь в добавленное время. Длинный пас вратаря, Милинкович-Савич подправил головой, Руан был на мяче, но проспал, а Фелипе Андерсон перехватил и обошел всех.

После всех своих проблем "Лацио" этой одной победой вышел на расстояние трех очков от четвертого и даже третьего места. Четыре очка до второго. А "Сассуоло" 16-й с одним очком уже в семи последних матчах и может быть доволен лишь примерно таким же темпом зоны вылета.