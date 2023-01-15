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Моуриньо хочет уйти из Ромы летом - СМИ

Италия
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Португалец недоволен решениями руководства

Моуриньо хочет уйти из Ромы летом - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Португальский специалист Жозе Моуриньо рассматривает возможность ухода с поста наставника римской "Ромы" уже летом этого года.

Португалец, вероятно, не доволен амбициями руководства клуба и раздосадован неспособностью президента клуба выполнить данные обещания. Об этом сообщает издание Sky Italia.

По информации источника, Моуриньо планировал, что первый год его контракта пойдет на построение менталитета команды, второй на создание конкурентоспособного состава для выигрыша Скудетто, на третий год команда уже должна была выиграть чемпионат.

Однако, как сообщает источник, наставник считает, что что выиграть титул с молодыми игроками, такими как Бове, Тахирович и Вольпато, невозможно.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии римская "Рома" занимает седьмое место, имея в своем активе 31 пункт после 17 сыгранные матчей.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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