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Так подействовал уход Малиновского? Аталанта повторила достижение, которое держалось в Серии А с 1996 года. ВИДЕО

Италия
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Незаурядное событие

Так подействовал уход Малиновского? Аталанта повторила достижение, которое держалось в Серии А с 1996 года. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 18 тура чемпионата Италии "Аталанта" на собственном поле одержала разгромную победу над "Салернитаной" 8:1.

Впервые с 1996 года любая команда забивает восемь мячей в матче Серии А. 14 апреля того года "Интер" разбил "Падову" 8:2.

Сама "Аталанта" всего впервые в истории забивает восемь раз за одну игру. Впервые с 1941 года и второй раз в своей истории бергамцы забивают пять голов за один тайм.

В четвертый раз за каденцию Джан Пьеро Гасперини - с 2016 года - "Аталанта" забивает семь и более мячей.

Напомним, что на прошлой неделе бергамцы отдали в "Марсель" на правах аренды украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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В статье: Аталанта (Бергамо)
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