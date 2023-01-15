Серия А. Рома - Фиорентина 2:0. Влияние двух Д

Серия А. 18-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина" 2:0

Голы: Дибала 40, 82

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Кумбулла, Челик, Кристанте, Бове (Матич 66), Залевски (Спинаццола 66), Дибала (Сольбаккен 88), Лоренцо Пеллегрини (Тахирович 74), Абрахам (Белотти 88)

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Игор, Миленкович, Бираги, Амрабат, Данкан (Венути 29), Бонавентура (Кастровилли 85), Иконе (Н. Гонсалес 46), Куаме, Йович (Барак 46)

Предупреждения: Смоллинг 15, Кумбулла 55, Бове 63 - Додо 4, Гонсалес 55, Игор 79

Удаление: Додо 24 (вторая желтая)

Главный арбитр: Антонио Джуа

У "Ромы" были несколько причин беспокоиться. Последний очный матч она проиграла, пусть и в гостях. В целом в последнее время выглядит слабовато, в лиге выиграла один из пяти матчей, в Кубке дома в четверг забила команде из Серии Б лишь один мяч. В семи из девяти во всех турнирах забила не более одного, в шести из семи в лиге пропускала. "Фиорентина" же как раз вроде бы начала подниматься с 13-ю очками из 18-ти возможных в лиге и также победой в Кубке.

Еще и атакеры римлян беспокоили. Пауло Дибала принес победу в Кубке, но в лиге не забивал с девятого октября. Тэмми Абрахам забил за это время два мяча, но и часто проваливал матчи. Николо Дзаньоло вылетел из-за травмы, капитан Лоренцо Пеллегрини также вылетел и успел вернуться весьма неожиданно. Тем не менее, голы состоялись.

В первые 24 минуты как раз флорентийцы чувствовали себя довольно уверенно. Владели мячом 60 процентов времени. Но затем Додо получил вторую желтую за срыв атаки в центре поля. После чего уже "Рома" перехватила инициативу с 65-ю процентами владения. Моменты и она не создала. Кроме одного. Перехват, Челик забросил, Абрахам, находясь спиной к воротам, сбросил головой назад, а Дибала пробил в падении. Помог рикошет, и мяч прополз мимо Терраччьяно.

Второй тайм активнее проводили гости. Мяч вернулся к ним, была подана серия угловых. А хозяева не воспользовались их грубейшими ошибками. Бираги подскользнулся, Челик вышел один-на-один по правой стороне и пробил в стойку. Бонавентура отдал назад, Абрахам перехватил, но упал, да еще и стоял спиной к воротам. Пробить он все же сумел, но Терраччьяно заблокировал. И все же в итоге длинный пас, Абрахам мчит справа, простреливает, а Дибала замыкает.

Слабая игра обеих команд, особенно в атаке. Но "Рома" не делала глупости в обороне, осталась в полном составе. А благодаря Абрахаму и Дибале реализовала свои моменты. Даже забила больше, чем обычно. Для нее, для Жозе Моуриньо идеальный вечер. Да и начало года в целом во всех турнирах очень хорошее. 1:0, 1:0, 2:0 дома, чудесное спасение в Милане против чемпиона. Она в трех очках позади третьего и четвертого мест и продолжает погоню.