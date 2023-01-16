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Бывший тренер Дженоа возглавил аутсайдера чемпионата Италии

Италия
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Клуб без единой победы в этом сезоне

Бывший тренер Дженоа возглавил аутсайдера чемпионата Италии

Фото: uscremonese.it

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Аутсайдер чемпионата Италии "Кремонезе" определился с новым главным тренером. Им стал Давиде Баллардини, сообщает официальный сайт клуба.

На этой должности он сменил Массимилиано Альвини.

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года. На протяжении всей своей тренерской деятельности Баллардини работал с итальянскими клубами, такими как "Болонья", "Кальяри", "Лацио", "Пескару", "Дженоа" и другие. Единственный трофей в его карьере - Суперкубок Италии с "Лацио"в 2009 году.

В данный момент "Кремонезе" имеет 7 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А. Клуб не одержал ни одной победы в этом сезоне.

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В статье: Давиде Баллардини Кремонезе (Италия)
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Источник:
uscremonese.it

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