  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Салернитана осталась без главного тренера после разгрома от Аталанты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салернитана осталась без главного тренера после разгрома от Аталанты

Италия
(1 голосов)

Давиде Никола покинул свой пост

Салернитана осталась без главного тренера после разгрома от Аталанты

Фото: facebook.com/USSalernitanaOfficialPage

Новина українською

Давиде Никола отправлен в отставку с поста главного тренера "Салернитаны". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В воскресенье, 15 января "морские коньки" проиграли "Аталанте" с разгромным счетом 2:8. Команда не выиграет в шести матчах подряд в Серии А.

49-летний специалист возглавлял "Салернитану" с февраля 2022 года. Под его руководством команда провела 34 матча, из них было 8 побед, 12 ничьих и 14 поражений.

Клуб поблагодарил тренера за то, что в прошлом сезоне команда сохранила прописку в чемпионате Италии. В нынешнем кампании "Салернитана" занимает 16-е место, набрав 18 очков в 18 матчах.

Читайте такжеБывший тренер Дженоа возглавил аутсайдера чемпионата Италии

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Дженоа возглавил аутсайдера чемпионата Италии
yellow-arrow
Моуриньо - о трансферах Ромы: Мы не можем просто купить Мудрика за 100 млн евро
yellow-arrow
Ждем дебют Мудрика, Суперкубок Италии, проверка для Лунина. Расписание футбола на 16-22 января
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Салернитана Давиде Никола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ussalernitana1919.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде