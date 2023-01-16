Салернитана осталась без главного тренера после разгрома от Аталанты

Давиде Никола отправлен в отставку с поста главного тренера "Салернитаны". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В воскресенье, 15 января "морские коньки" проиграли "Аталанте" с разгромным счетом 2:8. Команда не выиграет в шести матчах подряд в Серии А.

49-летний специалист возглавлял "Салернитану" с февраля 2022 года. Под его руководством команда провела 34 матча, из них было 8 побед, 12 ничьих и 14 поражений.

Клуб поблагодарил тренера за то, что в прошлом сезоне команда сохранила прописку в чемпионате Италии. В нынешнем кампании "Салернитана" занимает 16-е место, набрав 18 очков в 18 матчах.