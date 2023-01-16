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Серия А. Отмененный гол Сампдории на 97-ой минуте приводит к ее поражению
И к отставке Деяна Станковича?
Серия А. 18-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Сампдория" 1:0
Гол: Эбуэхи 55
Деяна Станковича подумывали увольнять из "Сампдории" еще во время перерыва на Чемпионат Мира. Его приход в начале октября не помог команде, застрявшей в зоне вылета. Правда, 2023-й год она начала как раз хорошо - победой в гостях над "Сассуоло", борьбой вдесятером с "Наполи", всего лишь 0:1 в четверг в гостях в Кубке от "Фиорентины". Серб уже говорил о новом начале, о сдвиге. Но сегодня "Дория" вновь проиграла.
В первый час игры гостей на поле практически не было. По ударам по воротам они уступали со счетом 4:12. Ушедший от них к хозяевам прямо сейчас, в январе, Капуто пробивал в створ ворот, проверяли Аудеро и Марин и Эбуэхи. Правда, сейвы не были сложными. А ближе к голу был гость Лерис, головой замкнувший в каркас ворот. Однако в целом точный удар Эбуэхи не удивил. Защитник замкнул головой угловой Марина.
После гола Эбуэхи вновь пробивал головой (неточно), Аудеро вновь отбил удар Капуто. Но и Викарио уже начинал отбивать. Все чаще. И дважды накрыл мяч лишь со второй попытки. В концовке он перевел удар Ламмерса в стойку и на инстинкте вытащил удар головой Колли. По ударам "Дория" в итоге сравнялась (16:16). Вроде бы сравнялась и по счету. Перешедший из "Наполи" Дзаноли на 97-ой минуте нашел защитника Колли.
Впрочем, этот гол не засчитали. Альберто Санторо позвали к видео, и он согласился, что игра рукой Габбьядини во время этой атаки заставляет отменить гол. Споры игроков "Сампдории" продолжались до 103-ей минуты, но не помогли.
"Эмполи" на 12-ом месте в 13-ти очках над зоной вылета. В том числе и над самой "Сампдорией", которая с тремя очками в последних семи турах и девятью в целом остается 19-ой. В таком состоянии Станкович уже не удержится?
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